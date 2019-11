TOTAL : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 21 novembre 2019 au 27 novembre 2019 :

marché 21.11.2019 554 352 48,5976 26 940 177 XPAR 21.11.2019 89 215 48,5178 4 328 516 CHIX 21.11.2019 29 948 48,5415 1 453 721 TRQX 21.11.2019 61 732 48,6173 3 001 243 BATE 22.11.2019 464 678 49,3039 22 910 438 XPAR 22.11.2019 54 943 49,2919 2 708 245 CHIX 22.11.2019 29 917 49,3516 1 476 452 TRQX 22.11.2019 58 926 49,2960 2 904 816 BATE 25.11.2019 432 521 49,2273 21 291 841 XPAR 25.11.2019 39 971 49,2384 1 968 108 CHIX 25.11.2019 25 869 49,2666 1 274 478 TRQX 25.11.2019 111 194 49,1529 5 465 508 BATE 26.11.2019 562 551 48,6220 27 352 355 XPAR 26.11.2019 115 271 48,5681 5 598 493 CHIX 26.11.2019 45 959 48,6335 2 235 147 TRQX 26.11.2019 99 137 48,5585 4 813 944 BATE 27.11.2019 455 066 48,2682 21 965 217 XPAR 27.11.2019 59 971 48,2754 2 895 124 CHIX 27.11.2019 36 888 48,2777 1 780 868 TRQX 27.11.2019 69 582 48,2709 3 358 786 BATE Total 3 397 691 48,7753 165 723 475

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

