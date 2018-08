TOTAL GABON : INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE

Premier semestre 2018

Principales données financières

2T18 1T18 2T18 vs 1T18 1S18 1S17 1S18 vs 1S17 Prix moyen du Brent $/b 74,4 66,8 +11% 70,6 51,7 +37% Prix moyen des bruts

Total Gabon (1) $/b 72,3 61,7 +17% 67,0 46,9 +43% Production de pétrole brut des champs opérés par Total Gabon kb/j (2) 23,5 24,0 -2% 23,7 53,0 -55% Production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon (3) kb/j 34,8 35,7 -3% 35,2 45,1 -22% Volumes de brut vendus par Total Gabon (1) Mb(4) 2,92 2,93 - 5,85 8,40 -30% Chiffre d’affaires (5) M$ 232 208 +12% 440 454 -3% Flux de trésorerie d’exploitation (6) M$ 138 33 x 4 171 124 +38% Investissements pétroliers M$ 30 30 - 60 58 +3% Résultat net (7) M$ 23 23 - 46 3 na

(1) Chiffres ne comprenant pas les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production, ces barils étant remis en nature à l’Etat.

(2) kb/j : milliers de barils par jour.

(3) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.

(4) Mb : millions de barils.

(5) Ventes d’hydrocarbures et travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage).

Les comptes de la Société étant établis selon le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) à compter du 31 décembre 2017, l’application de la norme IAS 18 a conduit à revoir la notion de chiffre d’affaires qui comprend dorénavant la part d’impôt revenant à l’Etat au titre des contrats de partage de production. Ce reclassement, également appliqué au chiffre d’affaires 1S17, est sans effet sur le résultat net.

(6) Le flux de trésorerie d’exploitation est la somme de la marge brute d’autofinancement, des plus ou moins values sur cessions d’actifs et de la variation du besoin en fonds de roulement.

(7) Les comptes de la Société étant établis selon le référentiel IFRS à compter du 31 décembre 2017, l’adoption de ce référentiel a conduit à effectuer divers retraitements sur certains éléments concourant à la détermination du résultat net 1S17. La synthèse de ces retraitements est présentée dans le Rapport Financier Semestriel 2018 publié ce jour et disponible sur le site web de la Société.

Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2018

Prix de vente

Reflétant l’augmentation du cours du Brent, le prix de vente moyen des deux qualités de pétrole brut commercialisées par Total Gabon (Mandji et Rabi Light) au cours du deuxième trimestre 2018 s’est élevé à 72,3 $/b, en hausse de 17% par rapport au premier trimestre 2018.

Au premier semestre 2018, le prix de vente moyen est en hausse de 43% par rapport au premier semestre 2017 pour les mêmes raisons.

Production

La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon(1) s’est élevée au second trimestre 2018 à 34 800 barils par jour, en baisse de 3% par rapport au premier trimestre 2018. Celle-ci s’explique principalement par :

des problèmes de compression sur les champs d’Anguille et de Torpille ;

le déclin naturel des champs.

Au premier semestre 2018, la part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon(1) s’est élevée à 35 200 barils par jour, en baisse de 22% par rapport au premier semestre 2017. Celle-ci s’explique principalement par :

la cession à Perenco d’actifs matures le 31 octobre 2017 ;

des problèmes de compression sur les champs d’Anguille et de Torpille ;

le déclin naturel des champs ;

partiellement compensés par :

l’apport de l’acquisition d’une participation additionnelle de 50% dans le permis de Baudroie-Mérou en juin 2017.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2018 est de 232 M$, en hausse de 12% par rapport à celui du premier trimestre 2018, bénéficiant de la hausse des prix du brut.

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2018 ressort à 440 M$, en baisse de 3% par rapport à celui du premier semestre 2017, l’effet prix positif étant impacté par la baisse des volumes vendus. De plus, les prestations de services sont en baisse du fait de la cession du réseau de pipelines Rabi-Coucal-Cap Lopez.

Flux de trésorerie d’exploitation

Le flux de trésorerie d’exploitation du deuxième trimestre 2018 est de 138 M$, en forte hausse par rapport au premier trimestre 2018, principalement en raison de la diminution du besoin en fonds de roulement et de la hausse des prix.

Sur les six premiers mois de l’année, le flux de trésorerie d’exploitation s’établit à 171 M$ en hausse de 38% par rapport au premier semestre 2017, en raison de la hausse des prix du brut et du programme de réduction des coûts mis en œuvre par la Société, partiellement impactés par la réduction des volumes vendus.

Investissements

Les investissements pétroliers s’élèvent à 30 M$ au second trimestre 2018, stables par rapport au premier trimestre 2018 et à 60 M$ sur le premier semestre 2018, en hausse de 3% par rapport au premier semestre 2017. Ils comprennent une campagne d’intervention puits à terre, des travaux d’intégrité/pérennité sur les installations en mer (Anguille, Torpille et Grondin) et à terre (terminal du Cap Lopez) ainsi que des études de géosciences et de développement.

Résultat net

Le résultat net du deuxième trimestre 2018 s’établit à 23 M$, stable par rapport au premier trimestre 2018, l’effet prix positif étant impacté par un ajustement de la charge d’impôt différé sur le trimestre et de moindre volume produit.

Sur les six premiers mois de l’année, le résultat net s’établit à 46 M$, en forte hausse par rapport au premier semestre 2017 malgré la baisse des volumes vendus, grâce notamment à un effet prix positif, au programme de réduction des coûts mis en œuvre par la Société et à la réduction des charges financières du fait du désendettement de la Société.

Faits marquants depuis le début du deuxième trimestre 2018

Cession des intérêts dans le champ à terre de Rabi-Kounga

Le 31 juillet 2018, Total Gabon a annoncé la cession à Assala Upstream Gabon S.A. de l’intégralité de sa participation de 32,9% dans le champ de Rabi-Kounga, situé à terre dans le sud du Gabon. La transaction s’établit à 100 M$ avant ajustements et reste soumise à l’approbation des autorités.

La cession de cette participation s’inscrit dans la continuité du recentrage stratégique entamé en 2017, visant à renforcer la compétitivité et la pérennité de la société. La simplification du portefeuille d’actifs permet désormais à Total Gabon de mobiliser ses ressources sur les champs opérés en mer pour en accroître la valeur en optimisant la production des pôles Anguille et Torpille et en lançant de nouveaux projets rentables.

Gouvernement d’entreprise

Le 22 mai 2018, l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Total Gabon s’est réunie à Port-Gentil et a approuvé le versement d’un dividende net d’impôt de 5,5 dollars par action au titre de l’exercice 2017, soit 24,75 M$.

Ce dividende a été mis en paiement le 8 juin 2018 pour une contrevaleur de 4,66 euros par action sur la base du cours du dollar de la Banque centrale européenne du 22 mai 2018 fixé à 0,8479 euro pour un dollar américain.

(1) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production

Total Gabon

Société anonyme de droit gabonais avec Conseil d’Administration au capital de 76 500 000 dollars US

Siège social : Boulevard Hourcq - Port-Gentil BP 525 (République Gabonaise)

RCCM Port-Gentil 2000 B 00011

