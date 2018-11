TOTAL S.A. : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 1er novembre 2018 au 7 novembre 2018 :

Jour de la transaction Volume total

journalier

(en nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en EUR/action) Montant des

transactions (EUR) Code

identifiant

marché 01.11.2018 680 467 50,9567 34 674 353 XPAR 01.11.2018 173 000 50,9962 8 822 343 CHIX 01.11.2018 64 000 51,0528 3 267 379 TRQX 01.11.2018 87 695 50,9733 4 470 104 BATE 02.11.2018 483 018 50,7701 24 522 872 XPAR 02.11.2018 80 000 50,8102 4 064 816 CHIX 02.11.2018 40 000 50,8121 2 032 484 TRQX 02.11.2018 50 000 50,8076 2 540 380 BATE 05.11.2018 428763 51,1638 21 937 144 XPAR 05.11.2018 105 000 51,1829 5 374 205 CHIX 05.11.2018 39 000 51,0931 1 992 631 TRQX 05.11.2018 39 993 51,1824 2 046938 BATE 06.11.2018 555 720 51,0716 28 381 510 XPAR 06.11.2018 118 100 51,0617 6 030 387 CHIX 06.11.2018 41 845 51,0869 2 137 731 TRQX 06.11.2018 45 003 51,0752 2 298 537 BATE 07.11.2018 415 763 51,6426 21 471 082 XPAR 07.11.2018 120 944 51,6787 6 250 229 CHIX 07.11.2018 42 679 51,6735 2 205 373 TRQX 07.11.2018 45 105 51,6968 2 331 784 BATE Total 3 656 095 51,1071 186 852 281

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

