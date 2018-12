TOTAL S.A. : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 29 novembre 2018 au 5 décembre 2018 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 29.11.2018 495 550 48,3545 23 962 072 XPAR 29.11.2018 59 979 48,3759 2 901 538 CHIX 29.11.2018 30 000 48,3760 1 451 280 TRQX 29.11.2018 30 000 48,3889 1 451 667 BATE 30.11.2018 389 427 48,8965 19 041 617 XPAR 30.11.2018 54 960 48,8842 2 686 676 CHIX 30.11.2018 30 000 48,9121 1 467 363 TRQX 30.11.2018 30 000 48,9270 1 467 810 BATE 03.12.2018 380 493 50,2048 19 102 575 XPAR 03.12.2018 786 50,8448 39 964 CHIX 03.12.2018 4 040 50,0536 202 217 TRQX 03.12.2018 3 835 50,0444 191 920 BATE 04.12.2018 634 099 49,6350 31 473 504 XPAR 04.12.2018 73 956 49,6146 3 669 297 CHIX 04.12.2018 31 205 49,6387 1 548 976 TRQX 04.12.2018 30 344 49,6304 1 505 985 BATE 05.12.2018 689 478 48,9767 33 768 357 XPAR 05.12.2018 183 501 48,9853 8 988 852 CHIX 05.12.2018 35 252 48,9863 1 726 865 TRQX 05.12.2018 61 080 48,9764 2 991 479 BATE Total 3 247 985 49,1505 159 640 013

Détail des transactions Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

