TOTAL S.A. : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 16 mai 2019 au 22 mai 2019 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 16.05.2019 112 675 48,0865 5 418 146 XPAR 16.05.2019 50 000 48,0770 2 403 850 BATE 16.05.2019 80 243 48,0775 3 857 883 CHIX 16.05.2019 40 000 48,0779 1 923 116 TRQX 17.05.2019 118 190 48,9506 5 785 471 XPAR 17.05.2019 49 994 48,9262 2 446 016 BATE 17.05.2019 70 000 48,9279 3 424 953 CHIX 17.05.2019 40 000 48,9263 1 957 052 TRQX 20.05.2019 115 850 49,4145 5 724 670 XPAR 20.05.2019 50 000 49,3654 2 468 270 BATE 20.05.2019 70 000 49,3650 3 455 550 CHIX 20.05.2019 40 000 49,3651 1 974 604 TRQX 21.05.2019 115 080 49,5061 5 697 162 XPAR 21.05.2019 50 000 49,5153 2 475 765 BATE 21.05.2019 70 000 49,5166 3 466 162 CHIX 21.05.2019 40 000 49,5158 1 980 632 TRQX 22.05.2019 239 824 49,0467 11 762 576 XPAR 22.05.2019 50 000 49,1019 2 455 095 BATE 22.05.2019 70 000 49,1007 3 437 049 CHIX 22.05.2019 40 000 49,1030 1 964 120 TRQX Total 1 511 856 48,9981 74 078 143

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

