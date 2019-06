TOTAL S.A. : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 30 mai 2019 au 5 juin 2019 :

Jour de la transaction Volume total

journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier

d'acquisition (en EUR/action) Montant des

transactions (EUR) Code identifiant marché 30.05.2019 239 896 47,0793 11 294 136 XPAR 30.05.2019 65 000 47,1093 3 062 105 BATE 30.05.2019 125 000 47,1145 5 889 313 CHIX 30.05.2019 60 000 47,1074 2 826 444 TRQX 31.05.2019 327 923 46,2368 15 162 110 XPAR 31.05.2019 65 000 46,2559 3 006 634 BATE 31.05.2019 125 000 46,2876 5 785 950 CHIX 31.05.2019 60 000 46,2586 2 775 516 TRQX 03.06.2019 268 758 46,5585 12 512 969 XPAR 03.06.2019 52 500 46,5896 2 445 954 BATE 03.06.2019 130 000 46,5900 6 056 700 CHIX 03.06.2019 70 000 46,5912 3 261 384 TRQX 04.06.2019 243 619 46,9359 11 434 477 XPAR 04.06.2019 64 282 46,9355 3 017 108 BATE 04.06.2019 125 000 46,9369 5 867 113 CHIX 04.06.2019 60 000 46,9438 2 816 628 TRQX 05.06.2019 275 085 46,9094 12 904 072 XPAR 05.06.2019 65 000 46,9516 3 051 854 BATE 05.06.2019 125 000 46,9554 5 869 425 CHIX 05.06.2019 60 000 46,9435 2 816 610 TRQX Total 2 607 063 46,7409 121 856 500

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

