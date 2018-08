TOTAL cède son activité polystyrène en Chine à INEOS Styrolution

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a accepté une offre d'INEOS Styrolution, leader mondial des produits styréniques, pour l'acquisition de son activité de polystyrène en Chine. Celle-ci comprend notamment deux usines d'une capacité unitaire de 200 000 tonnes basées à Ningbo (Province de Zhejiang) et à Foshan (Province de Guangdong). Dans un marché du polystyrène très concurrentiel, le groupe français a considéré ne pas avoir la taille critique en Chine, à l'inverse de ses positions en Europe et aux États-Unis." Cette cession s'inscrit dans notre stratégie de gestion active de notre portefeuille d'actifs, a expliqué Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie. Nous allons désormais concentrer notre présence dans le polystyrène en Europe et en Amérique du Nord, deux marchés où nous sommes numéro 2. "INEOS Styrolution a pris des engagements clairs quant à la pérennité de l'activité, au maintien de l'emploi et aux engagements vis-à-vis des clients.