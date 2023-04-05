TOTALENERGIES- LE GOUVERNEMENT IRAKIEN ET LE GROUPE FRANÇAIS SE SONT MIS D'ACCORD SUR UNE PARTICIPATION DE 30% DE LA BASRAH OIL COMPANY (BOC) DANS LE PROJET GGIP
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi. (M$)
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