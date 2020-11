Le SMI brille grâce à Richemont

Le Swiss Market Index est composé des 20 blue chips cotés sur le marché suisse. Ses trois principales composantes : Nestlé, Novartis et Roche pèsent à elles seules presque la moitié de l’indice (environ 53,5 %). Il y a donc une forte dominance du secteur santé, traditionnellement défensif. Le secteur banque/finance est également très représenté (environ 16,2 % du SMI). Ce sont d’ailleurs ces deux secteurs qui ont porté leur indice sur la semaine écoulée : la santé enregistre un gain de 8,6 % tandis que le secteur financier s’octroie 8,1 %. Néanmoins, la valeur vedette du SMI sur la semaine écoulée ne provient d’aucun de ces deux secteurs.

Sur les vingt valeurs Suisses, quatre actions franchissent la barre des 10 % de gains : l’assureur Swiss Life (+10,25 %), le sous-traitant pharmaceutique Lonza Group (+10,4 %), la société de capital-investissement Partners Group (+10,45 %) et enfin, le groupe de luxe Richemont qui prend la tête du peloton avec ses 19,4 %. La Compagnie Financière Richemont brille en effet à la Bourse de Zurich après avoir publié des résultats semestriels étonnamment bons grâce à la division joaillerie et une progression de 78 % des ventes en Chine permettant ainsi de contenir la baisse du chiffre d’affaires dans d’autres régions du monde. Le groupe a également annoncé un vaste partenariat capitalistico-commercial avec Farfetch et Alibaba.

Dans les dossiers qui ont le moins profité de la hausse (<5 %), on retrouve le chimiste spécialisé dans les arômes et saveurs Givaudan (+4,2 %), le prestataire de services aux entreprises SGS (+4 %), la plus grosse capitalisation du SMI, Nestlé (+2,8 %) et enfin l’opérateur Swisscom (+1,6 %).

Finalement, aucune valeur du SMI ne réalise de performances négatives sur la semaine. Le SMI ne se trouve qu’à quelques encablures de son point d’équilibre ; l’indice Suisse perd en effet 2,9 % sur l’année.