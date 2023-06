Lausanne (awp/ats) - Le Ministère public de la Confédération a requis mardi après-midi des peines avec sursis de 21 mois et 90 jours-amendes contre l'ancien CEO de Falcon Private Bank. Pour la défense, l'accusation n'est pas parvenue à produire des preuves pertinentes.

Dans son réquisitoire devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, la procureure a souligné les déclarations contradictoires de l'accusé au cours de la procédure. Âgé aujourd'hui de 66 ans, celui-ci aurait fait en sorte que les transferts de fonds litigieux ne puissent être attribués à l'homme d'affaires émirati Khadem Al-Qubaisi, qui était aussi le président de Falcon Private Bank.

Pour l'accusatrice, les deux hommes ont coordonné leur action durant quatre ans. Cette entente a contribué notamment à ce que l'ex-CEO assume davantage de rôles et soit beaucoup mieux informé qu'il ne l'a admis.

Dossier pas convaincant ___

La défense de la banque, qui s'appelle désormais Falcon Private AG, a décrit l'accusation comme "partiellement contraire au dossier". Il n'y a pas d'évidence que les faits reprochés soient des délits. Ni le président de l'établissement ni son CEO ne peuvent être considérés comme des "incitateurs".

L'avocat a estimé que le Parquet n'était pas parvenu à produire des preuves convaincantes, comme des procès-verbaux de séances du conseil d'administration ou des déclarations de Khadem Al-Qubaisi et d'autres personnes impliquées. Le dossier repose essentiellement sur des "pièces produites spontanément" et celles-ci sont incomplètes ou caviardées, a martelé l'homme de loi. Celui-ci a conclu en exigeant l'acquittement complet de sa cliente et le renoncement à toute créance compensatoire.

L'ancien directeur de Falcon Private Bank est accusé d'avoir blanchi des fonds pour Khadem Al-Qubaisi. Entre 2012 et 2016, il aurait transféré quelque 133 millions d'euros auprès de sociétés en Suisse et à l'étranger.

A fin 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral avait prononcé l'acquittement de l'ex-CEO. Elle avait considéré que cet homme avait été l'instrument de Khadem Al-Qubaisi. De son côté, la banque avait écopé d'une amende de 3,5 millions de francs suisses et d'une créance compensatrice de 7 millions. Le MPC a fait recours contre ce verdict.

ats/rp