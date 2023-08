Le groupe australien TPG Telecom a déclaré mardi avoir reçu une offre de son rival Vocus, soutenu par Macquarie, pour l'achat de certains de ses actifs non mobiles pour un montant d'environ 6,3 milliards de dollars australiens (4,21 milliards de dollars).

"Le groupe Vocus a fait une offre indicative, hautement conditionnelle et non contraignante pour acquérir certains des actifs de TPG dans les domaines de l'entreprise, du gouvernement et de la vente en gros, ainsi que les actifs d'infrastructure fixe associés, y compris Vision Network", a déclaré TPG Telecom.

Après avoir évalué l'offre, TPG Telecom a déclaré avoir accordé à Vocus un droit de regard exclusif, dont l'échéance est actuellement fixée au 6 septembre.

Plus tôt dans la journée, l'Australian Financial Review a rapporté que Macquarie Asset Management (MAM), par l'intermédiaire de Vocus, était en pourparlers avec TPG Telecom pour acheter tous ses actifs de fibre optique à l'exception des actifs mobiles, ce qui créerait une entité combinée avec une évaluation d'entreprise de 8 milliards de dollars australiens (5,35 milliards de dollars australiens) à 9 milliards de dollars australiens.

Les actions de TPG Telecom, qui avaient bondi de 8 % en début de séance, ont été suspendues dans l'attente de l'annonce.

(1 $ = 1,4977 dollar australien)