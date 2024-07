Une partie de la courbe des taux d'intérêt du Trésor, très surveillée, s'est pentifiée jeudi, la hausse des demandes d'allocations chômage renforçant l'idée que la Réserve fédérale est susceptible de commencer à réduire ses taux d'intérêt en septembre.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté de 20 000 pour atteindre 243 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 juillet, a annoncé jeudi le Département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 230 000 demandes pour la semaine écoulée.

C'est un peu plus faible que prévu et vous voyez la courbe s'accentuer un peu, a déclaré Dan Mulholland, responsable du négoce et des ventes de taux chez Crews & Associates à New York.

Les rendements à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont augmenté de 3,4 points de base à 4,463 % et les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 4,4 points de base à 4,19 %.

La courbe des rendements entre les obligations à deux ans et à dix ans s'est pentifiée d'un point de base au cours de la journée pour atteindre moins 27 points de base.

Parier sur une pentification de la courbe des rendements a été une opération populaire, car on s'attend à ce que les rendements à court terme diminuent plus rapidement que les rendements à long terme à mesure que la Fed se rapproche d'une réduction des taux d'intérêt.

Mais l'inflation élevée par rapport à d'autres cycles de réduction des taux plus récents, et la probabilité qu'un ralentissement économique ne soit pas grave, pourraient limiter le mouvement, a déclaré Stephen Gola, responsable des ventes et du négoce des bons du Trésor américain chez StoneX Group à New York.

"Les vents contraires fiscaux sont si forts qu'il sera difficile d'obtenir le type de récession qui forcera les taux à baisser", a-t-il déclaré.

Les opérateurs tablent actuellement sur une baisse du taux effectif des fonds fédéraux à environ 3,45 %, contre 5,33 % aujourd'hui. Il s'est négocié à un niveau proche de zéro après la diffusion de COVID en 2020 jusqu'au début de 2022 et de 2009 à 2015 environ, à la suite de la crise financière.

Les rendements ont chuté ce mois-ci, les données sur l'emploi plus faibles et l'inflation en baisse augmentant les chances de réduction des taux d'intérêt.

Les responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York, John Williams, ont évoqué mercredi les progrès accomplis pour rapprocher l'inflation de leur objectif annuel de 2 %, mais ont également déclaré qu'ils souhaitaient voir d'autres améliorations avant de réduire les taux d'intérêt.

Les opérateurs se concentrent donc sur les publications économiques pour obtenir de nouveaux indices sur la politique de la Fed.

Une baisse des taux en septembre est considérée comme certaine, tandis qu'une réduction lors de la réunion de la Fed des 30 et 31 juillet est considérée comme très improbable. Les traders surveilleront les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lors de la réunion de juillet, afin d'obtenir des signaux fermes indiquant qu'une réduction des taux est prévue en septembre.

Les participants au marché se concentrent également sur l'élection présidentielle américaine de novembre, que Donald Trump est considéré comme le principal candidat à remporter.

Les chances de Donald Trump de remporter la présidence ont augmenté après qu'il a survécu à une tentative d'assassinat samedi. Le site de paris en ligne PredictIt a indiqué que les paris sur une victoire de Trump s'élevaient à 64 cents, contre 60 cents vendredi, et que les paris sur une victoire de Kamala Harris s'élevaient à 31 cents et ceux sur une victoire de Joe Biden à 11 cents.

Le département du Trésor a constaté une faible demande pour les titres du Trésor à 10 ans protégés contre l'inflation (TIPS) jeudi.

La dette s'est vendue à un rendement élevé de 1,883 %, soit plus d'un point de base au-dessus de son niveau avant la vente aux enchères. La demande était 2,38 fois supérieure au montant de la dette offerte.