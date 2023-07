Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté jeudi après que les données sur le marché du travail ont alimenté les attentes de la Réserve fédérale en matière de relèvement des taux d'intérêt, alors qu'elle tente de contenir l'inflation élevée et persistante vers son taux cible de 2 %.

Le rapport ADP sur l'emploi national a montré que le nombre d'emplois privés a augmenté de 497 000 le mois dernier, dépassant largement les 228 000 prévus et indiquant que le marché du travail reste résistant malgré les efforts de la Fed pour ralentir l'économie.

D'autres données sur le marché du travail ont montré que les demandes initiales d'allocations chômage ont légèrement augmenté pour la semaine se terminant le 1er juillet à 248 000, juste au-dessus de l'estimation de 245 000, mais toujours en dessous des 280 000 qui, selon les économistes, indiqueraient un ralentissement significatif de la croissance de l'emploi. En outre, un rapport de Challenger, Gray & Christmas a annoncé le nombre le plus bas de licenciements par les employeurs américains depuis octobre 2022.

"Ces données ont été incroyablement solides, en particulier les données sur l'emploi qui, pour une raison ou une autre, continuent de surprendre à la hausse", a déclaré Tom di Galoma, co-responsable du négoce des taux mondiaux chez BTIG à New York.

"Je ne suis pas sûr de savoir d'où vient tout cela. Je pense que nous nous dirigeons vers un ralentissement, mais les entreprises sont toujours à la recherche d'employés".

Les données précèdent le rapport clé de vendredi sur la masse salariale du département du travail, bien que le rapport ADP et les données sur l'emploi du gouvernement n'aient pas été historiquement très étroitement corrélés.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 9,4 points de base à 4,039 % après avoir atteint 4,083 %, son plus haut niveau depuis le 2 mars. Le rendement à 10 ans est en passe de connaître sa troisième séance de hausse consécutive.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt évaluaient à 92,4 % les chances d'une hausse de 25 points de base des taux lors de la réunion de la Fed des 25 et 26 juillet, contre 90,5 % la veille, les attentes d'une deuxième hausse lors de la réunion de novembre augmentant également.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 5,1 points de base à 5,002 % après avoir atteint 5,120 %, son niveau le plus élevé depuis juin 2007.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, a déclaré jeudi qu'il y avait des raisons de relever les taux lors de la réunion de juin, au cours de laquelle la banque centrale a fait une pause après dix augmentations consécutives, et a déclaré que d'autres hausses de taux étaient nécessaires. Les commentaires récents d'autres responsables de la Fed, y compris le président Jerome Powell, ont soutenu des hausses supplémentaires cette année.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 5,9 points de base pour atteindre 4,003 %. Les analystes de Citi ont indiqué que 4 % était le principal niveau de résistance, car les rendements "se sont détachés de manière agressive" dans trois cas précédents. Citi viserait 4,34 % si le taux à 30 ans clôturait au-dessus de 4 %.

D'autres données ont montré que le secteur des services reste fort, avec une croissance plus rapide que prévu en juin, bien qu'une mesure des prix payés soit tombée à son plus bas niveau depuis plus de trois ans, laissant présager un nouveau ralentissement de l'inflation dans le secteur des services.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 96,5 points de base après avoir connu lundi son inversion la plus profonde depuis 1981.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,243 %, après avoir clôturé à 2,233 % mercredi.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,272 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne de 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie.