Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé mercredi après que la Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt de référence inchangés et a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de réduire ses taux tant qu'il n'y aurait pas plus de preuves que l'inflation est en train de diminuer.

La décision sur les taux

avait été considérée comme une quasi-certitude par les marchés et faisait suite à la publication, plus tôt dans la journée, de données montrant des signes de ralentissement sur le marché de l'emploi. L'attention des investisseurs va maintenant se tourner vers le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles, qui pourrait influencer la décision de la Fed de réduire ses taux en mars, comme le prévoient actuellement les marchés à terme.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 7,7 points de base pour atteindre 3,980 %, ce qui le rapproche de son plus bas niveau depuis trois semaines. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a baissé de 5,5 points de base à 4,223 %.

Le coût de la main d'œuvre américaine a augmenté moins que prévu au quatrième trimestre, conduisant à la plus faible augmentation annuelle en deux ans, a déclaré le Département du Travail. Les effectifs privés ont augmenté de 107 000 emplois le mois dernier, selon le rapport national sur l'emploi d'ADP. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 145 000 emplois privés. La croissance de l'emploi en décembre a également été revue à la baisse.

"Nous continuons à nous attendre à une modération des gains salariaux dans les mois à venir, alors que les conditions du marché du travail s'assouplissent et que la demande de travail s'aligne mieux sur l'offre de travail", a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY.

Le département du Trésor américain a déclaré mercredi qu'il prévoyait de continuer à augmenter progressivement la taille des adjudications de coupons jusqu'en avril, mais qu'il ne prévoyait pas d'autres augmentations avant au moins plusieurs trimestres.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 8,4 points de base à 4,275 %.