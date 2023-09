Les rendements des obligations du Trésor américain étaient principalement en hausse mercredi, les baisses précédentes s'étant évaporées après que les données économiques aient montré que le secteur des services s'est accéléré de manière inattendue en août, avec des indications que les pressions inflationnistes restent fermes.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré mercredi que son indice PMI non manufacturier avait atteint 54,5 le mois dernier, le chiffre le plus élevé depuis février et en hausse par rapport à 52,7 en juillet, tandis qu'un indicateur des prix payés a également augmenté par rapport au mois précédent.

Une valeur supérieure à 50 indique une expansion du secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'économie.

Ces données ont suscité des inquiétudes quant à la capacité de résistance de l'économie, qui permettrait à la Réserve fédérale de maintenir les taux à des niveaux plus élevés pendant une période plus longue.

"En fin de compte, si ces chiffres continuent d'être élevés, je m'attends à ce que (la Fed) n'assouplisse pas ses taux aussi rapidement que je le pense", a déclaré Tom di Galoma, co-responsable du négoce des taux mondiaux chez BTIG à New York.

Toutefois, M. di Galoma s'attend toujours à ce que l'économie ralentisse considérablement l'année prochaine, ce qui entraînerait une forte baisse des rendements.

Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans a augmenté mercredi de 3 points de base pour atteindre 4,298 %. Le rendement a augmenté d'environ 21 points de base au cours des trois dernières sessions, sa plus forte hausse sur trois jours depuis un mois.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a baissé de 1 point de base à 4,367%.

Plus tôt dans la journée, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, a déclaré que, bien qu'il y ait des signes de progrès dans le ralentissement de l'inflation, le moment est venu pour la banque centrale de procéder avec prudence lorsqu'il s'agit de ses prochaines mesures de politique monétaire, notant que les pressions sur les prix demeurent malgré certains signes de modération.

Malgré les résultats plus élevés que prévu de l'ISM, le dernier "Livre beige" de la banque centrale, qui résume les enquêtes et les entretiens menés dans ses 12 districts jusqu'au 28 août, montre que la croissance économique a été "modeste" au cours des dernières semaines, tandis que la croissance de l'emploi a été "modérée" et que l'inflation a ralenti dans la plupart des régions du pays.

Les rendements ont fortement augmenté au cours des deux dernières séances, les analystes citant un afflux largement anticipé de dettes d'entreprises après les vacances de la fête du travail comme exacerbant la hausse.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 73,3 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 6 points de base pour atteindre 5,029 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,277 %, après avoir clôturé à 2,275 % mardi, son niveau le plus élevé depuis le 24 août.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,306 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie.