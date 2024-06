Les rendements des obligations du Trésor américain sont tombés à leur plus bas niveau depuis près de trois semaines mardi, après que les offres d'emploi ont diminué plus que prévu en avril, avant que les données sur l'emploi, très attendues, ne donnent de nouveaux indices sur la politique de la Réserve fédérale.

Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont diminué de 296 000 pour atteindre 8,059 millions le dernier jour d'avril, le niveau le plus bas depuis février 2021.

Le rapport "montre un ralentissement, ou un équilibre croissant, sur le marché du travail, ce qui est ce que la Fed veut voir et ce que le marché veut voir", a déclaré Vail Hartman, stratège des taux américains chez BMO Capital Markets à New York.

Les rendements des bons du Trésor ont chuté, les investisseurs pariant sur le fait que la banque centrale américaine commencera à réduire ses taux à mesure que l'économie se ralentira.

La principale publication économique américaine de cette semaine sera le rapport sur l'emploi pour le mois de mai, attendu vendredi, qui devrait montrer que les employeurs ont créé 185 000 emplois en mai, selon les économistes interrogés par Reuters. Cette publication intervient après que le rapport d'avril a montré que la croissance de l'emploi s'est ralentie plus que prévu, avec 175 000 créations d'emplois, soit le nombre le plus faible en six mois.

Les traders se préparent à un rapport sur l'emploi encore plus faible que ce que prévoient les économistes et c'est ce qui alimente en partie l'action des prix, a déclaré Dan Mulholland, responsable du négoce et des ventes de taux chez Crews & Associates à New York.

Vous avez vu quelques fissures ces derniers temps en termes de données économiques et ce qui se traduit par plus d'assouplissement, a déclaré M. Mulholland. Les gens craignent de manquer le marché de l'assouplissement, ils veulent en quelque sorte être à l'avant-garde.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont baissé de 7 points de base pour atteindre 4,332 % et sont descendus jusqu'à 4,314 %, leur niveau le plus bas depuis le 16 mai.

Les rendements des obligations à deux ans ont baissé de 5 points de base à 4,773 % et ont atteint 4,749 %, également le niveau le plus bas depuis le 16 mai.

L'inversion de la courbe des rendements à deux ans et à dix ans s'est accentuée de 2 points de base pour atteindre moins 43 points de base.

Les dépenses de consommation personnelle (PCE) de vendredi montrant que l'inflation américaine a suivi une trajectoire latérale en avril et un rapport de lundi montrant que l'industrie manufacturière américaine a ralenti pour un deuxième mois consécutif en mai ont contribué à la reprise des obligations.

La baisse des rendements en réponse aux données manufacturières de lundi peut indiquer qu'il y a "plus de sensibilité à la baisse des rendements", a déclaré Zachary Griffiths, stratège principal chez CreditSights à Charlotte, en Caroline du Nord.

"C'est un indicateur qui est très négatif depuis presque deux ans maintenant", a déclaré M. Griffiths, ajoutant qu'il pourrait y avoir une "lassitude à l'idée que les taux doivent rester élevés ou plus élevés qu'ils ne le sont actuellement".

Les données de mardi ont également montré que les nouvelles commandes de produits manufacturés américains ont augmenté pour le troisième mois consécutif en avril. Parmi les autres publications de la semaine figurent le rapport ADP sur l'emploi national et les données du secteur des services pour le mois de mai, tous deux attendus mercredi.

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de mai, publié la semaine prochaine, sera essentiel pour orienter les attentes de la Fed à court terme. Il sera publié mercredi matin, avant que la Fed ne termine sa réunion de politique générale de deux jours, au cours de laquelle les responsables de la Fed mettront à jour leurs projections économiques et de taux d'intérêt.