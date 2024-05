Les rendements des obligations du Tresor americain ont atteint des sommets en quatre semaines mercredi, alors qu'une nouvelle vente aux encheres mediocre et les commentaires prudents des responsables de la Reserve federale sur le calendrier du cycle d'assouplissement de la banque centrale americaine ont pese sur le sentiment du marche.

Les rendements americains de deux ans a 30 ans ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis le debut du mois de mai, la courbe des rendements de reference de deux ans a dix ans reduisant son inversion a son ecart le plus etroit en deux semaines. Les analystes ont declare que l'evolution de la courbe des taux refletait les inquietudes du marche quant a l'augmentation des attentes en matiere de croissance et d'inflation.

L'ecart entre les rendements americains a deux et dix ans, qui a historiquement predit huit des neuf dernieres recessions, a atteint moins 35,8 points de base mercredi, son niveau le plus bas depuis la mi-mai. Il etait a moins 36,3 points de base la derniere fois.

Vendredi dernier, la courbe a atteint son niveau d'inversion le plus eleve depuis le 12 mars, a la suite de donnees americaines plus elevees que prevu. Elle a failli depasser le niveau de moins 50 pb, qui aurait ete le niveau le plus inverse depuis decembre.

Le president de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a declare lors d'une interview accordee a CNBC mardi en fin de journee que la banque centrale americaine

devrait attendre

attendre des progres significatifs en matiere d'inflation avant de reduire les taux d'interet. Il a ajoute que la Fed pourrait meme relever ses taux si l'inflation ne diminue pas davantage.

Ses commentaires, qui ont pousse les rendements a la hausse, font echo aux remarques d'autres responsables de la Fed, dont le gouverneur Christopher Waller.

"Un flux constant de commentaires de la part des responsables politiques de la Fed a renforce l'idee que la Fed sera tres prudente a l'avenir", a declare Chip Hughey, directeur general des titres a revenu fixe chez Truist Advisory Services.

"La Fed est sincere lorsqu'elle declare qu'elle aura besoin de preuves de desinflation beaucoup plus suffisantes avant de proceder a des baisses de taux."

UNE VENTE AUX ENCHERES SANS ECLAT

Les rendements des obligations du Tresor ont poursuivi leur hausse apres une nouvelle vente aux encheres sans eclat mercredi. La vente de 44 milliards de dollars de dette americaine a sept ans s'est soldee par un rendement eleve de 4,65 %, superieur au taux attendu a l'heure limite de depot des offres, ce qui suggere que les investisseurs ont cherche a obtenir une prime pour acheter la note.

Le ratio de couverture, une mesure de la demande, etait de 2,43, inferieur a celui du mois dernier (2,48) et a la moyenne (2,55).

La vente de l'obligation a sept ans, qui a suivi une emission egale de

egalement terne.

a deux ans et a cinq ans, a suscite des inquietudes quant a la demande future de titres d'Etat.

Les rendements americains ont bondi mardi apres l'amelioration inattendue de la confiance des consommateurs en mai et apres ces adjudications mal accueillies.

Ian Lyngen, responsable de la strategie des taux americains chez BMO Capital Markets, explique que le mouvement des bons du Tresor reflete en grande partie le fait que l'evolution recente de la courbe des taux a ete exageree.

"Je dirais que ce mouvement est plutot une reponse technique a un 2s/10s atteignant les profondeurs de l'inversion de l'annee, puis se retractant", a declare M. Lyngen. "Les ventes aux encheres ont ete mal accueillies, mais je ne pense pas qu'il s'agisse la d'un evenement determinant.

Dans les echanges de l'apres-midi, le rendement de reference americain a 10 ans a augmente de 7,2 points de base pour atteindre 4,613 %. Plus tot, il avait atteint 4,638 %, son niveau le plus eleve depuis le 1er mai.

Le rendement a deux ans, qui reflete les attentes en matiere de taux d'interet, a augmente de 2 points de base a 4,976 %, apres avoir atteint son plus haut niveau en quatre semaines, soit 5 %.

Les operateurs evaluent la date a laquelle la Fed devrait commencer a reduire ses taux, alors que l'inflation reste obstinement elevee au-dessus de son objectif annuel de 2 %. L'inflation des prix a la consommation a diminue en avril, mais les responsables de la banque centrale ont souligne qu'ils avaient besoin de plusieurs mois d'amelioration avant d'assouplir la politique monetaire.

Soulignant cette preoccupation, une enquete de la Fed a indique mercredi que l'activite economique americaine a continue a se developper entre debut avril et mi-mai, mais que les entreprises sont devenues plus pessimistes quant a l'avenir, tandis que l'inflation a augmente a un rythme modeste.

Les principales donnees economiques americaines de cette semaine seront publiees vendredi, lorsque le gouvernement publiera l'indice des prix des depenses de consommation personnelle pour le mois d'avril. L'indice PCE est l'indicateur d'inflation prefere de la Fed. La publication des rapports mensuels sur l'emploi et l'inflation des prix a la consommation, le mois prochain, est susceptible d'influencer la direction du marche a court terme.

La publication de l'IPC de mai est prevue pour le 12 juin, avant que la Fed ne communique ses dernieres projections economiques et de taux d'interet a l'issue de la reunion de politique generale de la banque centrale les 11 et 12 juin. (Reportage de Karen Brettell et Gertrude Chavez-Dreyfuss ; edition de Jonathan Oatis et Paul Simao)