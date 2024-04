Les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint des sommets plurimensuels mardi, la récente série de données économiques solides renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait reporter la réduction des taux d'intérêt à juillet ou plus tard.

Le rendement de référence à 10 ans a atteint 4,405 %, son plus haut niveau depuis la fin novembre. Il était en hausse de 3,2 points de base (pb) à 4,361%. Les rendements américains à cinq, sept et 30 ans ont également atteint leur plus haut niveau depuis fin novembre avant de limiter leurs gains.

Les rendements américains à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt, ont diminué de 2,1 points de base à 4,697 %, après avoir atteint un nouveau sommet de deux semaines à 4,733 %.

"Il s'agit de la perspective de moins de réductions de taux cette année et tout cela est le résultat de données plus solides aux États-Unis", a déclaré Thierry Albert Wizman, stratège mondial pour les taux et les devises chez Macquarie à New York.

"Le 20 mars, Jay Powell (président de la Fed) a donné une conférence de presse optimiste et s'est probablement éloigné de la position de la plupart des responsables de la Fed. Je pense que la plupart d'entre eux sont plus prudents et plus optimistes que Powell. Le marché est en train de réaliser que, compte tenu des données, les faucons - ceux qui ont plaidé pour moins de trois baisses de taux - ont probablement raison."

Les rendements des bons du Trésor ont étendu leurs gains après que les données aient montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis se sont maintenues à des niveaux plus élevés en février, tandis que le nombre de personnes quittant leur emploi a augmenté de façon marginale. Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont légèrement augmenté de 8 000 pour atteindre 8,756 millions, selon le rapport mensuel Job Openings and Labor Turnover Survey, ou JOLTS (Enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre).

Le nombre de travailleurs ayant démissionné a augmenté de 38 000 pour atteindre 3,484 millions en février.

Un rapport séparé a montré que les nouvelles commandes de produits manufacturés américains ont augmenté plus que prévu en février, stimulées par la demande de machines et d'avions commerciaux. Les commandes de produits manufacturés ont augmenté de 1,4 %, mieux que prévu, après avoir chuté de 3,8 % en janvier, selon les données, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un rebond de 1,0 %.

Les rapports de mardi font suite à une enquête sur l'industrie manufacturière américaine réalisée lundi, qui a révélé une croissance du secteur pour la première fois depuis un an et demi en mars, grâce à un net rebond de la production et à une augmentation des nouvelles commandes.

À la suite des données de mardi, le marché des contrats à terme sur les taux américains a évalué à 63,5 % la probabilité d'une réduction des taux en juin, contre environ 70 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Le marché a également ramené le nombre de baisses de taux à environ deux cette année, contre trois il y a quelques semaines, selon l'application de probabilité de taux de LSEG.

Les responsables de la Fed qui se sont exprimés mardi ont réaffirmé que la banque centrale américaine n'était pas pressée de réduire les taux d'intérêt. Il existe un "risque réel" de réduire les taux trop tôt et de bloquer une inflation trop élevée, a déclaré Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, citant "l'absence d'urgence" à ajuster les taux.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle ne pensait pas que le taux neutre serait aussi bas qu'il l'était. Tout en refusant d'offrir une projection ferme, elle a déclaré que les données pourraient ouvrir la porte à une réduction des taux en juin et que trois réductions des taux en 2024 semblent encore "raisonnables" compte tenu des perspectives, bien qu'il s'agisse d'une réduction des taux d'intérêt.

"une décision serrée".

La courbe des taux s'est pentifiée ou a réduit son inversion, l'écart entre les obligations américaines à deux et à dix ans étant de moins 33,6 points de base, contre 39,8 points de base lundi.

L'écart de mardi était le plus serré depuis plus d'une semaine, dans un scénario dit de "bear steepener" dans lequel les taux d'intérêt à long terme augmentent plus rapidement que les taux à court terme, reflétant les inquiétudes concernant les gains d'inflation qui devraient convaincre la Fed de maintenir les taux plus élevés plus longtemps.