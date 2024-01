Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté mercredi après une hausse inattendue de l'inflation au Royaume-Uni le mois dernier et des ventes au détail plus élevées que prévu aux États-Unis en décembre, ce qui a renforcé l'idée que les baisses de taux d'intérêt ne seront pas aussi imminentes que le marché le prévoit.

La hausse de l'inflation au Royaume-Uni, ainsi que l'opposition des responsables de la Banque centrale européenne aux prévisions de réduction des taux d'intérêt, ont poussé les rendements obligataires européens à la hausse.

Les rendements des obligations du Trésor, qui évoluent à l'inverse des prix, ont suivi le mouvement, la hausse ayant pris de l'ampleur après que le département du commerce a indiqué que les ventes au détail en décembre avaient augmenté de 0,6 % en glissement mensuel, soit plus que les 0,4 % attendus par les économistes lors d'un sondage Reuters.

La faible demande pour une vente aux enchères d'obligations à 20 ans a également contribué à la hausse des rendements plus tard dans la journée de mercredi.

"Les ventes au détail de décembre reflètent une économie qui, bien que ralentie, continue d'être soutenue par les dépenses de consommation", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef de LPL Financial.

"Pour la Réserve fédérale, le ralentissement de la demande des consommateurs aiderait à propulser l'inflation à décélérer à un rythme plus rapide ; cependant, avec la confiance des consommateurs qui gagne du terrain, le paysage économique reste sur une base solide", a-t-elle déclaré dans une note.

La partie courte de la courbe des taux, plus étroitement liée aux attentes en matière de politique monétaire, a mené le mouvement à la hausse.

Les rendements à deux ans ont augmenté d'environ 13 points de base pour atteindre 4,354 %, leur plus forte hausse quotidienne depuis plus d'un mois. Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté d'environ quatre points de base pour atteindre 4,104%, leur plus haut niveau depuis le 13 décembre.

Sur le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt à court terme, les traders ont réduit les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en mars, qui était considérée mercredi comme ayant une probabilité de près de 54%, contre 63% un jour plus tôt, selon les données du CME Group.

"Nous voyons des données américaines à court terme relativement solides qui convainquent les gens de repousser les prix de la Fed", a déclaré Brij Khurana, gestionnaire de portefeuille à revenu fixe chez Wellington Management. "Je pense qu'il y a trop de prix dans la partie avant de la courbe de rendement en termes de réductions", a-t-il ajouté.

Sur le front économique, une enquête de la Fed a montré mercredi que l'activité économique américaine avait peu ou pas évolué entre décembre et début janvier, les entreprises déclarant que les pressions sur les prix étaient mitigées et citant des signes de refroidissement du marché de l'emploi.

Par ailleurs, le Trésor a constaté une faible demande pour une vente aux enchères de 13 milliards de dollars d'obligations à 20 ans, un indicateur de l'appétit des investisseurs pour les titres de créance à long terme du gouvernement en prévision d'une vague d'émissions de titres de créance attendue cette année.

Le papier a été vendu à un prix de

rendement élevé

de 4,423 %, soit environ neuf points de base au-dessus du niveau auquel il se négociait avant la vente, signe que les acheteurs ont exigé une prime pour absorber l'émission. Le ratio offre/couverture, une mesure de la demande, était de 2,53 - le plus bas depuis mars de l'année dernière. Le Trésor vendra jeudi 18 milliards de dollars de titres du Trésor à 10 ans protégés contre l'inflation (TIPS).

La courbe comparant les rendements des bons du Trésor à deux ans et à dix ans s'est aplatie à environ moins 25 points de base mercredi en raison de la forte hausse des rendements des bons à deux ans, après s'être accentuée à environ moins 16 points de base mardi - l'inversion la plus faible depuis le début du mois de novembre.

L'inversion de la courbe des taux 2/10 est très surveillée par les investisseurs car elle précède généralement les récessions.