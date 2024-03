Les rendements des bons du Trésor ont légèrement reculé mardi après une forte demande pour 67 milliards de dollars de bons à cinq ans vers la fin du mois, alors que le marché attend des données clés sur l'inflation plus tard cette semaine pour évaluer quand la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt.

Plus tôt, les rendements ont légèrement augmenté après qu'un rapport du Département du Commerce ait montré que les commandes de biens durables ont rebondi le mois dernier, un autre signe de la résilience de l'économie américaine qui a stimulé les perspectives de croissance au premier trimestre.

Le rapport suggère que l'industrie manufacturière américaine pourrait reprendre pied après avoir connu des difficultés à la suite du resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed pour maîtriser l'inflation.

Le Trésor a vendu 67 milliards de dollars d'obligations à cinq ans à un rendement élevé de 4,235 %, soit environ sept dixièmes de moins que les rendements négociés à la date limite de dépôt des offres.

"Nous approchons de la fin du mois et le jour férié de vendredi a probablement accéléré certains achats et aussi probablement motivé un peu plus d'achats aux enchères plutôt que d'essayer de trouver de la valeur plus tard", a déclaré Tom Simons, économiste principal chez Jefferies à New York.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 1,4 point de base à 4,601, en baisse par rapport au sommet de la séance de 4,618%.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 1,1 point de base à 4,242%, après avoir atteint 4,273% plus tôt.

Le marché attend maintenant l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) vendredi pour savoir si la Fed commencera à réduire ses taux en juin, ce qui est maintenant une probabilité de 70%, selon l'outil FedWatch du CME Group.

M. Simons a toutefois estimé qu'un tel examen était exagéré. "Je ne pense pas que nous soyons près de savoir quand ils vont faire quelque chose et je ne pense pas que la Fed soit nécessairement plus près de savoir quand elle va faire quelque chose", a-t-il déclaré.

Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities à New York, a déclaré qu'une telle attention montrait que les marchés attendaient toujours un signe clair de ralentissement de l'inflation.

"C'est la raison pour laquelle les rendements fluctuent. Les traders examinent chaque point de données, qu'il soit crucial ou non, pour essayer d'évaluer l'évolution des taux", a-t-il déclaré.

Le Trésor doit vendre aux enchères 43 milliards de dollars d'obligations à sept ans mercredi.

Le marché s'attend à ce que la Fed réduise son taux au jour le jour de 78 points de base, soit un peu plus de trois réductions d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année. C'est moins de la moitié de ce que les marchés prévoyaient au début de l'année, mais c'est maintenant en ligne avec les projections de la Fed.

Toutefois, les responsables politiques de la Fed ont revu à la hausse leurs prévisions concernant le taux des fonds fédéraux à plus long terme, ce que le marché devra finalement prendre en compte.

"Selon Dec Mullarkey, directeur général de la stratégie d'investissement et de l'allocation d'actifs chez SLC Management à Boston, les études antérieures et les objectifs de la Fed suggéraient que 2,5 % était à peu près la bonne valeur pour le taux des fonds fédéraux.

"Mais les déficits budgétaires persistants des États-Unis et les conditions financières qui semblent moins sensibles aux taux de la Fed ont conduit à une nouvelle réflexion. Diverses études suggèrent qu'une fourchette de 3 % à 3,5 % pourrait être un meilleur objectif", a-t-il déclaré.

L'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considéré comme un signe avant-coureur de récession lorsque les titres à court terme rapportent plus que les titres à long terme, s'est réduit à -36,2 points de base. L'écart est négatif, ou "inversé", depuis juillet 2022.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a diminué de 2,2 points de base pour atteindre 4,404 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,452 %.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,327 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie. (Reportage de Herbert Lash, édition de Nick Zieminski et Tomasz Janowski)