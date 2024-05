* Le rendement des obligations américaines à 10 ans atteint son plus haut niveau en une semaine.

* Le rendement des obligations américaines à deux ans atteint son plus haut niveau depuis environ trois semaines.

* Le rendement américain atteint son plus haut niveau d'inversion depuis mars.

* Les contrats à terme sur les taux américains prévoient une baisse des taux en 2024 après les données.

* La vente aux enchères de TIPS américains à 10 ans montre une faible demande

NEW YORK, 23 mai (Reuters) - Les rendements des obligations du Trésor américain ont progressé jeudi après la publication de données montrant la vigueur persistante du marché du travail et de l'activité des entreprises, ce qui renforce les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale prendra son temps pour réduire les taux d'intérêt cette année.

Le rendement de référence à 10 ans a atteint un sommet de plus d'une semaine à 4,498% et était en hausse de 4,1 points de base (pb) à 4,474%.

Les rendements à 30 ans ont augmenté de 3,1 points de base pour atteindre 4,580 %.

Sur la partie avant de la courbe, le rendement américain à deux ans, qui reflète les attentes de changement de taux, a grimpé à un plus haut d'environ trois semaines de 4,959%. Il était en hausse de 5,5 points de base à 4,933%.

Les rendements américains ont baissé avant les données de jeudi, les investisseurs consolidant leurs positions au cours d'une semaine généralement considérée comme pauvre en rapports économiques.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont baissé de 8 000 pour atteindre 215 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 18 mai, selon les données. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 220 000 demandes pour la dernière semaine.

Ces données ont été suivies d'un rapport montrant que l'activité des entreprises américaines s'est accélérée en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans. L'indice PMI composite américain flash de S&P Global, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a bondi à 54,4 ce mois-ci, le plus haut niveau depuis avril 2022. Cette hausse fait suite à une lecture finale de 51,3 en avril.

Les fabricants ont également fait état d'une hausse des prix d'une série d'intrants, ce qui laisse présager une accélération de l'inflation des biens dans les mois à venir.

"Les indices PMI du S&P n'ont jamais vraiment fait la différence, puis tout d'un coup, ils l'ont fait (jeudi). La seule chose à laquelle je peux penser est ... la reprise dans le secteur manufacturier, qui était un peu plus importante que ce que le marché attendait", a déclaré Ellis Phifer, directeur général des marchés de capitaux à revenu fixe chez Raymond James à Memphis, dans le Tennessee.

"Je pense qu'il y a eu une pénurie d'activité. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions aux demandes d'allocations chômage. Mais si l'on considère que les demandes d'indemnisation ont été supérieures aux prévisions, en plus des indices PMI, c'est un marché qui s'ennuie qui a décidé de bouger", a ajouté M. Phifer.

Les ventes de logements neufs aux États-Unis, quant à elles, ont chuté en avril à 634 000, un chiffre plus faible que prévu, en raison de la hausse des taux d'intérêt hypothécaires. Le rythme des ventes d'avril est le plus lent depuis novembre.

À la suite de ces rapports, les contrats à terme sur les taux américains ont fixé le prix d'une réduction des taux de 25 points de base en 2024, très probablement à partir de septembre ou de novembre, selon l'application de probabilité des taux de LSEG. Au cours des dernières semaines, le marché des contrats à terme s'était accommodé d'environ deux baisses, compte tenu du déclin progressif de l'inflation et d'autres indicateurs économiques.

La courbe des taux américains a quant à elle accentué son inversion. L'écart entre les rendements américains à deux et à dix ans s'est creusé jusqu'à moins 47,7 points de base jeudi à la suite du rapport PMI, soit l'inversion la plus profonde depuis le 12 mars. La dernière inversion de la courbe était de moins 46 points de base, contre moins 45,1 points de base en fin de journée mercredi.

La courbe actuelle est en fait un "bear flattener", dans lequel les taux d'intérêt à court terme augmentent plus rapidement que les taux d'intérêt à long terme. Il s'agit d'un scénario associé à la réduction des prévisions de baisse des taux par le marché.

"Dans l'ensemble, nous sommes en mode consolidation, dans l'attente de données critiques", a déclaré Vail Hartman, stratège en matière de taux d'intérêt aux États-Unis chez BMO Capital à New York. "Le prochain chiffre important est celui des dépenses de consommation des ménages, mais nous pouvons affirmer que le marché a une idée assez précise de l'évolution de ces dépenses, compte tenu de l'IPC (indice des prix à la consommation) et d'autres chiffres relatifs à l'inflation.

M. Hartman a fait remarquer que le prochain indicateur important après les PCE serait les chiffres de l'emploi non agricole pour le mois de mai, qui seront publiés le 7 juin.

Toujours jeudi, la vente aux enchères de 16 milliards de dollars de titres du Trésor à 10 ans protégés contre l'inflation (TIPS) a été mal accueillie, ce qui suggère que les investisseurs s'attendent à ce que les pressions sur les prix diminuent dans les années à venir. Le rendement élevé était de 2,184 %, plus élevé que le taux attendu à la date limite de dépôt des offres, ce qui signifie que les investisseurs ont exigé une prime pour prendre la note.

Le ratio de couverture, un indicateur de la demande, était de 2,33, légèrement inférieur à celui de l'adjudication précédente (2,35) et à la moyenne de 2,40. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; Rédaction de Chizu Nomiyama et Will Dunham)