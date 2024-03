Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté lundi à l'approche d'une semaine chargée en événements susceptibles d'accroître la volatilité du marché, notamment le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et les données sur l'emploi américain pour le mois de février.

Les traders se concentrent sur la date à laquelle la banque centrale américaine commencera à réduire les taux d'intérêt, alors que la croissance reste forte mais montre des signes d'affaiblissement et que l'inflation reste supérieure à l'objectif annuel de 2 % de la Fed. Le témoignage de Powell devant le Congrès mercredi et jeudi pourrait fournir de nouveaux indices.

Le rapport sur l'emploi de vendredi permettra également de savoir si les 353 000 emplois créés en janvier, beaucoup plus nombreux que prévu, constituaient une anomalie. Les employeurs ont créé environ 200 000 emplois le mois dernier, selon les économistes interrogés par Reuters.

L'inflation des prix à la consommation et à la production a également surpris à la hausse en janvier, ce qui, selon les économistes, était probablement dû à des facteurs saisonniers.

"Après les chiffres spectaculaires du mois dernier, les données de vendredi pourraient être suivies de plus près, a déclaré Michael Lorizio, négociateur principal de titres à revenu fixe chez Manulife Investment Management à Boston. Cette semaine, "il y aura énormément d'opportunités pour que ces événements programmés ajoutent de la volatilité au marché des taux", a-t-il déclaré.

Toutefois, les traders pourraient ne pas obtenir d'indices décisifs sur la date des premières baisses de taux de la Fed, car les responsables de la Fed, y compris M. Powell, ont souligné qu'"ils ont besoin de voir plus de données avant de décider de la trajectoire future des taux d'intérêt", a ajouté M. Lorizio.

Les traders de contrats à terme sur les Fed funds estiment à 65 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux en juin, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré lundi qu'il n'y avait pas de pression urgente pour que la Fed réduise ses taux étant donné la prospérité de l'économie et du marché de l'emploi, dans des remarques qui soulignaient le risque que l'inflation reste au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale ou soit encore plus élevée en raison d'une "exubérance refoulée".

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 4 points de base sur la journée à 4,217%. Les ventes d'obligations d'entreprises en début de semaine ont pu contribuer à la hausse des rendements lundi.

Les rendements à deux ans ont augmenté de 7 points de base pour atteindre 4,604 %. L'inversion de la courbe des rendements entre les obligations à deux ans et à dix ans s'est accentuée de trois points de base pour atteindre moins 39 points de base.

Parmi les autres publications économiques attendues cette semaine figurent les données sur les services de l'Institute for Supply Management (ISM), mardi, et l'enquête sur les offres d'emploi et les mouvements de main-d'œuvre (JOLTS), mercredi.