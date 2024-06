Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté lundi, les investisseurs attendant les données clés sur l'inflation et l'annonce de la politique de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine, après un rapport sur l'emploi plus fort que prévu vendredi.

Les rendements ont bondi vendredi à la suite de la publication du rapport sur l'emploi par le département du travail, inversant les baisses enregistrées plus tôt dans la semaine après que d'autres données aient indiqué que le marché du travail pourrait se refroidir.

Mercredi matin, les données relatives à l'indice des prix à la consommation (IPC) seront publiées. Des signes de ralentissement de l'inflation pourraient modifier les attentes du marché quant à la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.

La banque centrale devrait publier sa déclaration de politique générale mercredi après-midi, à l'issue de sa réunion de deux jours, et donnera également ses projections économiques.

"Dans un contexte où les investisseurs ne savent pas vraiment quelle direction prendre, les gens attendent avec impatience la réunion de la Fed", a déclaré Jim Barnes, directeur des titres à revenu fixe chez Bryn Mawr Trust à Berwyn, en Pennsylvanie.

"Il semble que tout le monde attende avec impatience une baisse des taux, mais celle-ci n'est pas encore justifiée. Ils s'accrochent donc aux données de l'IPC de mercredi matin, en espérant qu'elles nous donneront plus d'indications et que la Fed fera des commentaires supplémentaires plus tard dans l'après-midi, pour essayer d'y voir plus clair."

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 4,3 points de base pour atteindre 4,471 %.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a gagné 4,9 points de base pour atteindre 4,597 %.

La probabilité d'une réduction d'au moins 25 points de base lors de la réunion de septembre est d'environ 50 %, selon l'outil FedWatch du CME, contre près de 60 % il y a une semaine, le rapport sur l'emploi ayant soulevé des incertitudes quant au calendrier d'une réduction des taux d'intérêt.

En prévision de la réunion de la Fed, les investisseurs obligataires, inquiets de la persistance d'une inflation rigide, ont réduit leur exposition aux bons du Trésor américain à plus long terme.

Une vente aux enchères de 58 milliards de dollars de bons à trois ans lundi a été qualifiée de faible par les analystes, avec une demande inférieure à la moyenne de 2,43 fois les bons mis en vente et un rendement élevé de 4,659%.

Le département du Trésor américain vendra également 39 milliards de dollars d'obligations à 10 ans mardi et 22 milliards de dollars d'obligations à 30 ans jeudi.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considéré comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 41,88 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 1,7 point de base pour atteindre 4,887 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était à 2,304 % après avoir clôturé à 2,291 % le 7 juin.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,314 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie.