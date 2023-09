Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé jeudi, la hausse consécutive aux données sur le marché du travail et la productivité s'étant avérée de courte durée, les investisseurs attendant les commentaires d'une série de responsables de la Réserve fédérale qui doivent s'exprimer tout au long de la journée.

Les rendements ont d'abord augmenté après que le Département du travail ait déclaré que les demandes initiales d'allocations de chômage ont chuté de 13 000 à 216 000 au cours de la semaine terminée le 2 septembre, le niveau le plus bas depuis février et la quatrième baisse hebdomadaire consécutive, par rapport à un chiffre révisé de 229 000 au cours de la semaine précédente. Un rapport séparé du département du travail a montré que la productivité des travailleurs au cours du deuxième trimestre n'était pas aussi forte qu'initialement estimé.

Les analystes ont attribué ce revirement à l'attention portée par les investisseurs à la saisonnalité des données relatives aux demandes d'allocations chômage et à un repli après trois jours consécutifs de hausse des rendements. Il y avait également une incertitude quant aux perspectives de politique monétaire avant les commentaires des responsables de la Fed.

Alors que le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, n'a pas commenté la politique monétaire et les perspectives économiques dans un discours, les investisseurs attendaient les commentaires de plusieurs autres responsables de la banque centrale américaine, notamment Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, John Williams, président de la Fed de New York, et Michelle Bowman, gouverneur de la Fed.

"Tout le monde est impatient de voir si d'autres membres du FOMC (Federal Open Market Committee) partagent le point de vue de Waller du début de la semaine où il est devenu, je dirais, un peu moins hawkish", a déclaré Gennadiy Goldberg, stratège des taux d'intérêt chez TD Securities à New York, faisant référence au gouverneur de la Fed, Christopher Waller.

"Je ne veux pas aller jusqu'à le qualifier de colombe, mais il était moins optimiste quant à de nouvelles hausses de taux.

"C'est donc vraiment là que se situe la question pour l'instant, moins dans les données de la matinée".

Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans a baissé de 3 points de base à 4,26%.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a baissé de 1 point de base à 4,352%.

Mardi, M. Waller a déclaré que la dernière série de données économiques donnait à la Fed l'espace nécessaire pour déterminer si elle devait à nouveau relever les taux d'intérêt.

Les rendements ont fortement augmenté en début de semaine, le rendement de l'obligation à 10 ans grimpant d'environ 20 points de base, sa plus forte hausse en trois jours depuis environ un mois. Les analystes ont en partie attribué ce mouvement à un afflux largement anticipé de dettes d'entreprises après les vacances de la fête du travail.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 69,5 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 7 points de base pour atteindre 4,955 %

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,286 % après avoir clôturé à 2,283 % le 6 septembre.

Le point mort des TIPS à 10 ans était de 2,311 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie.