Les rendements ont baissé mercredi après une vente aux enchères importante de 43 milliards de dollars de bons du Trésor à sept ans, alors que les attentes d'une baisse prochaine des taux d'intérêt par la Réserve fédérale augmentent, avant les données sur l'inflation qui pourraient donner des indications sur une telle décision.

Les investisseurs obligataires considèrent la Fed dans le même camp que les autres grandes banques centrales après leur série de réunions de la semaine dernière, lorsque la Banque d'Angleterre s'est montrée plus dovish et que la Banque centrale européenne a signalé une baisse potentielle des taux en juin, sous réserve de nouvelles favorables.

"Ils nous ont dit qu'ils allaient réduire leurs taux. Maintenant, il s'agit de savoir combien et quand. Alors oui, je pense que tout le monde s'attend à une baisse", a déclaré Kim Rupert, directeur général de Global Fixed Income chez Action Economics à San Francisco.

"Le marché a commencé à se dire qu'il n'allait pas procéder à une réduction en juin et qu'il n'en ferait que deux au lieu de trois. Nous avons donc fait des allers-retours. Mais fondamentalement, le marché s'attend à au moins une réduction, si ce n'est deux", a-t-elle déclaré.

L'inflation diminue dans le monde entier et la publication, vendredi, de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pourrait alimenter les paris sur le marché des contrats à terme selon lesquels la Fed commencera à réduire ses taux en juin.

Les marchés commencent à comprendre que la Fed supportera probablement une hausse de l'inflation, a déclaré John Luke Tyner, gestionnaire de portefeuille et analyste des revenus fixes chez Aptus Capital Advisors à Fairhope, Alabama.

"Ils ont besoin de l'inflation pour faire croître l'économie et la sortir du fardeau de la dette. Si elle est de 2,5 %, si elle est de 2,8 %, ils peuvent probablement s'en accommoder", a déclaré M. Tyner. "Je pense qu'il est assez probable que nous n'abandonnions pas l'objectif d'inflation, mais que nous le tolérions", a déclaré M. Tyner.

Les obligations à sept ans ont été vendues à un rendement élevé de 4,185 %, les négociants principaux ne prenant que 12,86 %.

"La vente aux enchères a été excellente. La meilleure depuis plusieurs mois", a déclaré M. Rupert. "C'est le bon moment pour obtenir un peu de rendement.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 2,1 points de base à 4,577 %, tandis que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 3,8 points de base à 4,196 %.

Les contrats à terme sur les Fed funds indiquent une probabilité de 70,4 % que la Fed réduise ses taux en juin, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La banque centrale suédoise a maintenu son taux d'intérêt directeur à 4,00 % mercredi, comme prévu, mais a déclaré que si l'inflation continuait à se rapprocher de l'objectif de 2 %, il y avait de fortes chances qu'elle procède à une série de baisses de taux à partir du mois de mai.

L'écart entre les rendements des obligations à deux et à dix ans, considéré comme un signe avant-coureur de récession lorsque les titres à court terme rapportent plus que les titres à plus long terme, était de -38,2 points de base. L'écart est négatif, ou "inversé", depuis juillet 2022.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a baissé de 4 points de base à 4,359 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,432 %.

Le point mort des TIPS à 10 ans était en dernier lieu à 2,315 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie. (Reportage de Herbert Lash ; Rédaction de Kirsten Donovan et Richard Chang)