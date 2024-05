Les rendements du Trésor américain ont reculé mercredi après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt, comme prévu, mais a indiqué qu'elle envisageait toujours de les réduire à un moment ou à un autre.

La Fed a reconnu qu'elle était déçue par "l'absence de nouveaux progrès" dans la réduction de l'inflation à son objectif de 2 %. Le Comité fédéral de l'open market "ne pense pas qu'il sera approprié de réduire la fourchette cible tant qu'il n'aura pas acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation se rapproche durablement de 2 %", a déclaré la Fed dans un communiqué approuvé à l'unanimité, qui laisse entendre que la prochaine baisse des taux d'intérêt aura lieu.

La grande surprise du marché a été la réduction plus importante que prévu de la liquidation du bilan dans le cadre du programme de resserrement quantitatif de la Fed. Cela a également contribué à faire baisser les rendements américains.

La Fed a déclaré qu'à partir du 1er juin, elle

réduire le plafond

des titres du Trésor qu'elle autorise à arriver à échéance et à ne pas être remplacés à 25 milliards de dollars, contre 60 milliards de dollars par mois actuellement.

La banque centrale américaine a toutefois maintenu le plafond pour les titres adossés à des créances hypothécaires à 35 milliards de dollars par mois, et elle réinvestira tout paiement excédentaire du principal des titres adossés à des créances hypothécaires dans des bons du Trésor.

"La décision de maintenir les taux n'était pas une surprise, mais la modération agressive de la réduction du bilan de la Fed était un peu surprenante et légèrement haussière pour les obligations à la marge, car cela signifie que la Fed permettra à moins d'obligations d'arriver sur le marché à partir de son bilan", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements, chez Angeles Investment Advisors à Santa Monica, en Californie.

Dans les échanges de l'après-midi, le rendement de référence à 10 ans a chuté de 9,5 points de base à 4,589 %.

Les rendements américains à deux ans ont baissé de 10,7 points de base à 4,939%.

John Velis, stratège FX et macro chez BNY Mellon à New York, a déclaré qu'il considérait la déclaration de la Fed comme légèrement dovish.

"Je ne suis pas sûr que la nouvelle phrase insérée sur l'absence de progrès en matière d'inflation soit suffisante pour compenser cela. Je suis surpris que la Fed ait maintenu le commentaire sur les réductions futures potentielles", a-t-il ajouté.

Suite à la déclaration de la Fed, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont intégré mercredi 66,4 % de chances d'une hausse des taux en novembre, contre 58 % mardi, selon l'outil FedWatch du CME. La probabilité était plus ou moins de 50 % en septembre et d'environ 80 % en décembre. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; Reportage complémentaire de Carolina Mandl et Laura Matthews ; Rédaction de Kirsten Donovan et Cynthia Osterman)