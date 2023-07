Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé vendredi, bien que les rendements à plus long terme aient été plus élevés sur la séance, après qu'une lecture du marché de l'emploi ait apaisé les craintes d'une hausse agressive des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Le Département du travail a annoncé que le nombre d'emplois non agricoles avait augmenté de 209 000 en juin, ce qui est inférieur à l'estimation de 225 000 des économistes interrogés par Reuters et représente le gain mensuel le plus faible depuis deux ans et demi. Le taux de chômage est passé de 3,7 % en mai à 3,6 %, ce qui indique que le marché du travail reste tendu.

Le marché se tourne maintenant vers les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) qui doivent être publiées mercredi prochain.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 0,7 point de base à 4,048% après avoir atteint 4,094%.

Les rendements ont bondi jeudi après une avalanche de données, y compris un rapport beaucoup plus fort que prévu sur les emplois privés dans l'ADP National Employment qui a alimenté les craintes que la Fed devrait se montrer hawkish en prenant des mesures pour contrôler l'inflation obstinément élevée.

"Après les données que nous avons reçues en début de semaine, le marché était probablement préparé à quelque chose d'au moins consensuel ou plus fort en termes de NFP, et évidemment ce que nous avons obtenu était quelque chose d'un peu plus faible avec des révisions à la baisse assez importantes également", a déclaré Ben Jeffery, stratège des taux d'intérêt chez BMO Capital Markets à New York.

"Cette lecture n'était pas assez faible en soi pour changer les perspectives de la Fed sur la réunion de juillet, mais ce qu'elle fait probablement, c'est qu'elle laisse tout le poids au rapport sur l'IPC de mercredi pour déterminer ce qui se passera à la fin de ce mois, et plus probablement en septembre qui est le plus grand joker à ce stade.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 8,3 points de base à 4,923 % après avoir atteint un sommet de 16 ans de 5,12 % jeudi.

Selon l'outil FedWatch du CME, les attentes d'une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed lors de sa réunion des 25 et 26 juillet s'élèvent à 92,4 %, soit une légère hausse par rapport aux 91,8 % de la veille. Toutefois, les opérateurs ont estimé qu'il y avait moins de chances que d'autres augmentations aient lieu plus tard dans l'année.

Les commentaires récents d'autres responsables de la Fed, y compris le président Jerome Powell, ont soutenu deux hausses supplémentaires cette année. Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré, après la publication des données sur l'emploi, qu'il n'était pas en désaccord avec le consensus des décideurs de la banque centrale américaine selon lequel les taux devront être relevés deux fois de plus cette année.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 3,4 points de base à 4,037 % après avoir atteint 4,061 % au cours de la journée.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 88,1 points de base.

L'écart a connu sa plus forte inversion depuis 1981 en début de semaine.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,246 %, après avoir clôturé à 2,249 % jeudi.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,282 %, ce qui indique que le marché s'attend à une inflation moyenne de 2,28 % par an au cours de la prochaine décennie.