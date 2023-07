Les rendements des obligations du Trésor américain étaient principalement en hausse mercredi après une lecture plus faible que prévu des produits fabriqués aux États-Unis et le procès-verbal de la réunion de juin de la Réserve fédérale qui n'a pas modifié les attentes sur la trajectoire des hausses de taux.

Presque tous les responsables de la Fed ont convenu de maintenir les taux d'intérêt lors de la réunion de juin, la première pause après des hausses lors de 10 réunions consécutives, selon le procès-verbal, mais la plupart d'entre eux pensaient que d'autres hausses de taux seraient nécessaires.

Les attentes d'une hausse de 25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion des 25 et 26 juillet s'élèvent à 88,7 %, selon l'outil FedWatch du CME, contre 81,8 % il y a une semaine.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 7,9 points de base pour atteindre 3,938 %.

"Les rendements à plus long terme ne font que rattraper la hausse que nous avons observée à court terme, mais les investisseurs essaient toujours de digérer la prochaine décision de la Fed", a déclaré Jim Barnes, directeur des revenus fixes chez Bryn Mawr Trust à Berwyn, en Pennsylvanie.

"La Fed semble être sur la même longueur d'onde pour ce qui est de deux autres hausses de taux cette année, et le marché y croit un peu."

Les rendements ont progressé lentement tout au long de la séance après que les commandes d'usines ont augmenté de 0,3 % en mai, ce qui est inférieur à l'estimation des économistes interrogés par Reuters pour une augmentation de 0,8 % et correspond à la hausse révisée de 0,3 % du mois précédent. Le secteur manufacturier a connu des difficultés dans le cadre du cycle de hausse rapide des taux de la Fed.

Les investisseurs évalueront également une multitude de données sur le marché du travail au cours des deux prochains jours, qui contribueront à déterminer l'agressivité de la Fed en matière de resserrement de la politique monétaire.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 6,5 points de base pour atteindre 3,942 %.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, s'exprimera plus tard dans la journée dans le cadre d'une discussion modérée lors d'une réunion de l'Association de recherche des banques centrales.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 100,7 points de base après avoir connu sa plus grande inversion en plus de 40 ans lundi.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 0,2 point de base à 4,942 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était à 2,24 %, après avoir clôturé à 2,247 % lundi, près de son plus haut niveau en deux mois.

Le point mort des TIPS à 10 ans était en dernier lieu à 2,258 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne de 2,26 % par an au cours de la prochaine décennie.