Les rendements des obligations du Trésor américain ont fluctué dans le calme vendredi, baissant au début en même temps que les rendements européens, puis remontant juste au-dessus de la normale après qu'un rapport d'activité étonnamment fort ait indiqué que la Réserve fédérale avait une autre raison de ne pas assouplir les taux d'intérêt.

Depuis vendredi dernier, le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 4,1 points de base, le premier gain hebdomadaire en trois semaines, tandis que le rendement à deux ans a gagné 4 points de base, le premier gain hebdomadaire en un mois.

S&P Global a déclaré vendredi que son

PMI composite flash pour les États-Unis

qui suit les secteurs de l'industrie manufacturière et des services, a augmenté à 54,6 ce mois-ci. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis avril 2022, après une lecture finale de 54,5 en mai. Les indices individuels de l'industrie manufacturière et des services étaient tous deux bien supérieurs aux attentes et aux niveaux du mois dernier, ce qui suggère que l'économie a terminé le deuxième trimestre sur une note solide.

Mais d'autres données du mois de mai de cette semaine brossent un tableau différent. Les ventes au détail ont à peine augmenté après avoir chuté en avril, et les mises en chantier ont atteint leur niveau le plus bas depuis près de quatre ans.

Les données relatives aux demandes d'allocations chômage indiquent également que l'économie est en train de s'essouffler, ce qui constitue une bonne nouvelle pour la Fed, qui doit gérer une inflation qui n'est pas encore retombée dans la fourchette de son objectif de 2 %.

Brian Rehling, responsable de la stratégie mondiale des titres à revenu fixe au Wells Fargo Investment Institute, a déclaré que le rendement de référence à 10 ans se situait dans une large fourchette entre 4,70 % et 3,80 %, soit à peu près les niveaux les plus élevés d'avril et les plus bas de décembre. "Le marché attend en quelque sorte de voir dans quel sens la situation va évoluer.

"Si le consommateur reste résilient, si le marché de l'emploi se maintient, si le marché des actions se maintient, si la Fed temporise, alors les taux augmenteront probablement à partir de maintenant", a déclaré M. Rehling. Mais il a averti que "si la situation commence à se dégrader et que la Fed intervient, les taux baisseront probablement".

M. Rehling a déclaré que le marché se concentrait sur les orateurs de la Fed. Il en va de même pour Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities, qui a déclaré que la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de vendredi prochain était probablement le principal événement à venir pour le marché, étant donné qu'il s'agit de l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

La semaine prochaine, la vente aux enchères d'environ 183 milliards de dollars de bons du Trésor américain à deux, cinq et sept ans figure également en bonne place sur la liste des événements à surveiller.

Une baisse de

des obligations d'État de la zone euro a pesé sur les rendements américains plus tôt dans la journée de vendredi, après que les résultats des enquêtes économiques se soient révélés plus faibles que prévu, confortant les attentes de réduction des taux directeurs.

La faiblesse de la demande a entraîné une baisse de l'activité économique en France, alors que le pays se dirige vers des élections législatives anticipées, tandis que la reprise en Allemagne s'est ralentie en juin.

"Vous avez assisté à un mouvement de repli du risque en Europe avec des données PMI françaises plus faibles. Cela a fait baisser les rendements français, mais aussi beaucoup ceux de l'Allemagne", a déclaré M. Goldberg.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans était en hausse de 0,3 point de base par rapport à la fin de la journée de jeudi, à 4,257 %. Le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 0,4 point de base à 4,3971% et le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 0,1 point de base à 4,7301%.

La courbe de rendement du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considéré comme un baromètre de la croissance économique future, était négative de 47,5 points de base, peu de changement par rapport à la fin de la journée de jeudi.

Les contrats à terme sur les Fed funds suggèrent que la probabilité d'un assouplissement de la Fed en septembre est de 66%, un peu plus que jeudi, selon les calculs de LSEG. Les opérateurs tablent sur une ou deux baisses de taux de 25 points de base chacune cette année.