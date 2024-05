Les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint des sommets en plusieurs semaines mardi, dans un marché agité, alors que deux ventes aux enchères de titres de créance sans éclat ont suscité des doutes quant à la demande de titres de créance du gouvernement américain.

Les investisseurs ont également digéré une série de données mitigées qui témoignent de l'incertitude entourant le rythme et le calendrier du cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale, dont on pense généralement qu'il commencera cette année.

Le marché obligataire a également été confronté à une offre massive mardi, avec l'adjudication de 69 milliards de dollars de nouvelles obligations américaines à deux ans et de 70 milliards de dollars de bons du Trésor à cinq ans. Au total, le Trésor a vendu pour 297 milliards de dollars de bons et d'obligations mardi.

Pour la semaine, le volume total des ventes aux enchères du Trésor s'est élevé à plus de 600 milliards de dollars.

"Avec 297 milliards de dollars d'offre nominale mardi entre les coupons et les bons, je pense qu'il faut s'attendre à une certaine indigestion", a déclaré Tom Simons, économiste américain chez Jefferies à New York.

"J'ai vu un titre qui disait que personne ne voulait de ces bons du Trésor en raison de la faiblesse des statistiques de la demande aux enchères. Mais en fin de compte, les rendements sont toujours inférieurs aux taux au jour le jour et les ventes aux enchères ont généré des couvertures importantes. Elles n'ont pas été les meilleures, mais nous sommes loin des craintes d'une demande trop faible."

Les données ont montré que l'adjudication du Trésor à deux ans n'a pas été bien accueillie, le rendement à deux ans ayant atteint son plus haut niveau depuis la première semaine de mai après la vente. Le rendement le plus élevé pour l'offre était de 4,917 %, plus élevé que le taux prévu à l'heure limite de dépôt des offres, ce qui suggère que les acheteurs ont exigé une prime pour prendre la note.

Le ratio de couverture des obligations à deux ans, un indicateur de la demande,

était de 2,41

inférieur aux 2,66 affichés en avril et à la moyenne de 2,70.

L'adjudication de billets à cinq ans, quant à elle, a affiché à peu près les mêmes résultats en demi-teinte. L'adjudication de billets à cinq ans s'est soldée par un résultat à peu près aussi faible.

rendement le plus élevé a été de 4,553 %

plus élevé que prévu, le Trésor ayant proposé un taux plus attractif pour attirer les acheteurs. Le taux de couverture était de 2,30, inférieur aux 2,47 de la vente précédente. Il s'agit du taux de couverture le plus faible depuis septembre 2022.

Dans les échanges de l'après-midi, le rendement de référence américain à 10 ans a augmenté de 6,5 points de base (pb) pour atteindre 4,538 %. Plus tôt, il avait atteint 4,546 %, son niveau le plus élevé depuis le 3 mai.

Les rendements américains à 30 ans ont gagné 7,5 points de base à 4,652%, après avoir atteint un pic de 10 jours à 4,66%.

Sur le front, le rendement américain à deux ans, qui reflète les attentes de changement de taux, était en hausse de 1,9 pb à 4,972%. Le rendement a grimpé à un pic d'environ quatre semaines de 4,981%.

Le rendement des obligations à cinq ans a augmenté de 5,6 points de base pour atteindre 4,587 %. Le rendement a atteint 4,594 % après l'adjudication, soit le niveau le plus élevé depuis le 2 mai.

Les rendements des bons du Trésor ont d'abord baissé après qu'un rapport gouvernemental ait montré, plus tôt dans la séance, que la croissance des prix de l'immobilier aux États-Unis avait fortement ralenti en mars, la hausse des taux d'intérêt hypothécaires ayant pesé sur la demande des consommateurs.

Les prix ont légèrement augmenté de 0,1 % en mars après une hausse non révisée de 1,2 % en février, a déclaré l'Agence fédérale de financement du logement dans son rapport mensuel sur les prix de l'immobilier.

Les rendements américains à long terme ont toutefois augmenté, tandis que les rendements à court terme ont réduit leurs pertes après qu'un rapport sur la confiance des consommateurs ait montré une amélioration inattendue en mai, après une détérioration pendant trois mois consécutifs.

Le Conference Board a déclaré que son indice de confiance des consommateurs a augmenté à 102,0 ce mois-ci par rapport à un indice révisé à la hausse de 97,5 en avril. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de l'indice à 95,9 contre 97,0 précédemment.

"Le marché est à la recherche de données qui montrent que l'économie ou l'inflation ralentit", a déclaré Stan Shipley, directeur général et stratège des revenus fixes chez Evercore ISI à New York.

"Pour l'instant, il n'y a pas de signes clairs en ce sens. Nous sommes donc dans une situation d'attente jusqu'à ce que quelque chose se produise : soit l'économie ou l'inflation ralentit davantage, soit nous nous retrouvons avec une croissance de 3 % et une inflation de 3 %.

La courbe des taux américains, quant à elle, s'est pentifiée ou a réduit son inversion mardi. L'écart entre les rendements américains à deux et à dix ans, qui a historiquement prédit huit des neuf dernières récessions, était de 43,8 points de base, contre 48,3 points de base vendredi dernier. Vendredi, la courbe a atteint son niveau d'inversion le plus élevé depuis le 12 mars, à la suite de données américaines plus élevées que prévu.

Après les données sur le logement et le rapport sur la confiance des consommateurs américains, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont prévu une réduction des taux de 25 points de base en 2024, peut-être à partir de novembre, selon l'application de probabilité des taux de LSEG.