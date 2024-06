Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté lundi après avoir fortement chuté la semaine dernière, les investisseurs consolidant leurs positions en prévision d'une série de données économiques et d'interventions de la Réserve fédérale qui pourraient clarifier le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt de l'année.

Les rendements des obligations américaines à deux ans et à 30 ans ont augmenté après avoir baissé pendant quatre jours consécutifs.

Les données montrant que l'indice Empire State Current Business Conditions de la Fed de New York a glissé moins que prévu à moins 6,0, contre moins 15,6 le mois précédent, ont contribué à la hausse des rendements. Mais les analystes ont déclaré que les rendements du Trésor américain étaient prêts pour un retour en arrière après les baisses de la semaine précédente.

Dans les échanges de l'après-midi, le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 6,2 points de base pour atteindre 4,275 %. Vendredi dernier, il a enregistré sa plus forte baisse de l'année après la publication de données économiques plus faibles que prévu, notamment en raison de la baisse des prix à l'importation.

Les rendements américains à 30 ans ont augmenté de 5,3 points de base pour atteindre 4,403%.

Sur la partie avant de la courbe, le rendement américain à deux ans a augmenté de 8,3 points de base à 4,767 %.

"Même avec la hausse des rendements américains, ils vont être plafonnés dans l'ensemble. Mais cette semaine, nous aurons des informations sur le logement, les ventes au détail et les demandes d'allocations chômage", a déclaré Stan Shipley, directeur général et stratège en matière de revenus fixes chez Evercore ISI.

"En général, je pense que les ventes au détail et le logement seront meilleurs que prévu, juste un rebond par rapport à mars et avril. Le marché va également suivre de près les demandes d'allocations chômage, qui ont augmenté la semaine dernière. La question est donc la suivante : le marché du travail est-il vraiment en train de ralentir ?

Les nouvelles projections de la Fed sur les taux d'intérêt, publiées la semaine dernière, montrent que la première baisse des taux d'intérêt aura probablement lieu en décembre, les responsables ne prévoyant qu'une seule réduction d'un quart de point pour l'année.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, s'est fait l'écho des prévisions de taux de la Fed lundi, déclarant que si ses projections économiques se réalisent, une réduction des taux serait appropriée en 2024.

La courbe des taux américains, quant à elle, a accentué son inversion lundi. L'écart entre les rendements américains à deux et à dix ans, largement considéré comme un signe précurseur de récession, a atteint moins 49,5 points de base, soit l'inversion la plus importante depuis la mi-mars. La courbe était en dernier lieu à moins 49,3 points de base, contre moins 48,6 points de base.

La courbe actuelle est en fait un "bear flattener", un scénario dans lequel les taux d'intérêt à court terme augmentent plus rapidement que les taux d'intérêt à plus long terme. Cela suggère probablement un retard dans les réductions de taux d'intérêt car les chiffres de l'économie américaine ont été solides, selon les analystes.

En effet, 13 milliards de dollars d'obligations américaines à 20 ans et 21 milliards de dollars de titres du Trésor à 5 ans protégés contre l'inflation seront mis aux enchères mardi et jeudi respectivement.

Avant une vente aux enchères, les acteurs du marché vendent généralement des obligations du Trésor pour faire grimper leur rendement, et les rachètent plus tard à un prix plus bas.

Selon les calculs de LSEG, les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont intégré plus de 60 % de chances d'assouplissement en septembre, ce qui correspond à une à deux baisses de taux pour l'année.

"Après l'une des campagnes de taux les plus importantes et les plus agressives au monde, les marchés semblent pencher en faveur d'une baisse des taux", a écrit Gregory Faranello, responsable des taux américains chez AmeriVet Securities, dans une note de recherche. "Ce ne sera pas une ligne droite, mais nous avons fait un travail incroyable à des niveaux de taux plus élevés".