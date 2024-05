Les rendements des obligations du Trésor américain se sont raffermis mercredi, les investisseurs évaluant les chances que la Réserve fédérale abaisse ses taux une ou plusieurs fois cette année, tout en digérant une abondance de nouvelles obligations du Trésor et en attendant des données importantes sur l'inflation la semaine prochaine.

L'offre nouvelle a été le thème d'une semaine dépourvue de rapports économiques susceptibles d'influencer le marché. Mercredi, le Trésor a vendu pour 42 milliards de dollars de bons à 10 ans à un rendement élevé de 4,483 %, soit un peu moins que ce que l'on pouvait voir sur les écrans à la clôture des enchères. Le ratio de couverture, indicateur de la demande, était de 2,49.

Cela fait suite à une adjudication d'obligations à trois ans qui s'est déroulée mardi et qui a suscité une forte demande.

Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities à New York, a déclaré qu'en dépit d'un petit écart - la différence entre le prix moyen et l'offre la plus basse qui a obtenu un billet de 10 ans lors de l'adjudication - celui-ci et le ratio de couverture étaient en ligne avec les moyennes récentes.

Le rendement à 10 ans a légèrement augmenté après l'adjudication, ce qui peut être un signe de déception, et a augmenté de 3,1 points de base sur la journée à 4,492 %.

"Je dirais que malgré la queue de l'adjudication, il est resté relativement fort", a déclaré M. Goldberg.

Le rendement du billet à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 1,3 point de base à 4,8407 %. L'écart de la courbe des taux du Trésor américain entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considéré comme un indicateur des attentes économiques, était négatif de 38,3 points de base, plus inversé que les -34,8 points de base de la fin de la journée de mardi.

Le rendement des obligations à 30 ans était en hausse de 2,7 points de base à 4,6318%. Le Trésor vendra 25 milliards de dollars d'obligations à 30 ans jeudi.

Les rendements ont fortement chuté vendredi après que l'économie ait créé moins d'emplois que prévu en avril. Ce rapport a accéléré la hausse des obligations après que le Comité fédéral de l'open market ait déclaré que la récente hausse de l'inflation et de la croissance économique ne risquait pas de faire dérailler les réductions de taux cette année. La Réserve fédérale a pratiquement exclu toute hausse des taux.

Le rendement des obligations à 10 ans a atteint mardi son plus bas niveau depuis le 10 avril, tandis que vendredi, le rendement des obligations à 2 ans est tombé à son plus bas niveau depuis le 5 avril.

Le rapport sur l'indice des prix à la production d'avril sera publié mardi, et l'indice des prix à la consommation (IPC), très suivi, mercredi prochain, ce qui permettra de savoir si l'inflation a repris sa tendance à la baisse vers le taux cible de 2 % de la Fed.

Cette semaine, les intervenants de la Fed se sont succédé pour affiner le message de la réunion du FOMC de la semaine dernière, qui a laissé le taux des fonds fédéraux dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 % dans laquelle il se trouve depuis juillet.

Mercredi, Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a déclaré qu'il y avait des risques à réduire les taux trop tôt, mais qu'elle était optimiste quant à la politique actuelle de la Fed, qui permettra de ralentir l'économie et de ramener l'inflation à son niveau cible dans un délai raisonnable.

Sur le marché à terme des fed funds, les traders évaluent à 66 % la probabilité que la Fed pivote en septembre avec au moins une réduction de 25 points de base lors de cette réunion, sans changement par rapport à mardi. Ils parient sur une deuxième baisse en décembre.

Le nombre de réductions attendues en 2024 par le marché a diminué par rapport aux six ou sept prévues plus tôt cette année, car l'inflation a repris et la croissance économique est restée saine. (Reportage d'Alden Bentley ; Rédaction de Richard Chang et Nick Zieminski)