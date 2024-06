Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté mercredi sur fond de reprise de l'inflation dans d'autres pays, d'inquiétudes concernant les liquidités à la fin du mois et de craintes d'une intervention des autorités japonaises pour stimuler le yen.

L'inflation plus élevée que prévu au Canada a fait grimper les rendements américains mardi. Mercredi, c'était au tour de l'Australie, où l'inflation à la consommation s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis six mois en mai, prenant les opérateurs au dépourvu et incitant les marchés à augmenter les chances d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année.

Compte tenu de l'absence de données économiques américaines significatives dans le calendrier de mercredi, les rendements ont également augmenté avant l'émission par le gouvernement, plus tard dans la journée, de 70 milliards de dollars de billets à cinq ans, faisant partie des 183 milliards de dollars de ventes totales de titres de créance à coupon par le Trésor cette semaine.

"Il y a un peu de concession dans la vente aux enchères puisque nous avons plus d'offre cette semaine", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains à la Société Générale.

Au Japon, le yen a chuté à son plus bas niveau depuis 1986 face au dollar, suscitant des inquiétudes quant à une nouvelle intervention des autorités japonaises pour stimuler la monnaie, ce qui pourrait exercer une certaine pression sur les obligations d'État.

Par ailleurs, à l'approche de la fin du mois et du trimestre, la liquidité des marchés monétaires pourrait devenir difficile, car les courtiers ferment leurs livres, ce qui entraînerait des ventes de bons du Trésor.

"On s'inquiète un peu de ce qui se passe dans les repo (accords de mise en pension) à l'approche de la fin du mois, et il pourrait y avoir des pressions à ce niveau", a déclaré M. Rajappa.

Sur le plan monétaire, les responsables de la Fed ont réaffirmé cette semaine qu'il fallait davantage de données sur l'inflation pour que la banque centrale adopte une position moins restrictive.

Mercredi, les traders de contrats à terme liés au taux directeur pariaient sur un total de 45 points de base de réduction des taux pour 2024. Les données sur l'inflation des dépenses de consommation personnelle vendredi seront un facteur clé pour les investisseurs afin d'évaluer l'ampleur des réductions de taux cette année.

Les rendements de référence à 10 ans et à 30 ans ont augmenté d'environ six points de base pour atteindre respectivement 4,296 % et 4,431 %. Les rendements à deux ans, qui tendent à refléter plus étroitement les attentes en matière de politique monétaire, sont restés pratiquement inchangés à 4,735 %.

L'écart entre les rendements à deux et à dix ans est resté très négatif, à environ moins 44 points de base, mais moins que mardi, lorsqu'il avait atteint son niveau le plus élevé depuis décembre, à moins 51,6 points de base.

Une inversion de cette partie de la courbe de rendement, qui se produit lorsque les bons du Trésor à court terme rapportent plus que les bons à long terme, est surveillée de près par les investisseurs car elle a toujours été le signe d'une récession imminente.