Les rendements des obligations du Trésor américain ont légèrement augmenté mercredi suite à une forte demande pour la vente record de 42 milliards de dollars d'obligations à 10 ans par le Département du Trésor américain, alors que les investisseurs se concentrent sur tout nouvel indice sur la date à laquelle la Réserve fédérale est susceptible de commencer à réduire les taux d'intérêt.

Les obligations à 10 ans ont été vendues à un rendement élevé de 4,093 %, soit près d'un point de base en dessous du niveau auquel elles s'échangeaient avant la vente aux enchères. Le ratio offre/couverture était de 2,56 fois, soit le même que lors de la vente à 10 ans de janvier.

"Nous avons constaté une bonne demande de la part des utilisateurs finaux, ou des non-négociants, et nous avons également constaté une bonne demande indirecte, ce qui indique une bonne demande à l'étranger", a déclaré Vail Hartman, stratège en matière de taux d'intérêt aux États-Unis chez BMO Capital Markets.

La vente aux enchères a été la plus importante jamais enregistrée pour les obligations à 10 ans, le Trésor augmentant la taille de ses adjudications afin de combler le déficit budgétaire croissant.

Le Trésor a déclaré la semaine dernière qu'il prévoyait de continuer à augmenter progressivement la taille des adjudications de coupons jusqu'en avril, mais qu'il ne prévoyait pas d'autres augmentations avant plusieurs trimestres au moins, compte tenu des besoins d'emprunt actuellement prévus.

Une vente de 54 milliards de dollars d'obligations à trois ans a fait l'objet d'une forte demande mardi. Le Trésor vendra également 25 milliards de dollars d'obligations à 30 ans jeudi.

Les obligations de référence à 10 ans ont gagné 2 points de base sur la journée pour atteindre 4,108 %. Ils se maintiennent en dessous d'un plus haut de 11 jours de 4,177% atteint lundi.

Les rendements à deux ans ont augmenté de 2 points de base à 4,425% et sont en baisse par rapport au plus haut d'un mois de 4,483% atteint lundi.

L'inversion de la courbe des rendements entre les obligations à deux ans et à dix ans a peu varié au cours de la journée, à moins 32 points de base. Elle a atteint moins 42 points de base vendredi, soit l'inversion la plus importante depuis le 5 janvier.

Les obligations d'État se sont largement consolidées depuis une augmentation rapide des rendements sur deux jours, vendredi et lundi, en raison des attentes selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps que prévu.

Cela s'est produit lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, s'est opposé aux prévisions du marché concernant une réduction des taux en mars, et après que les données sur l'emploi et le secteur des services pour le mois de janvier se soient révélées meilleures que les économistes ne l'avaient prévu.

Le prochain facteur important pour le marché sera l'indice des prix à la consommation (IPC) prévu mardi prochain.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré mercredi qu'il n'y avait pas d'urgence à commencer à réduire les taux et que la désinflation devait se généraliser.

La gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, s'est dite "optimiste" sur l'inflation, mais a ajouté que les décideurs politiques avaient besoin de plus d'assurance.

Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a déclaré que si l'économie répond à ses attentes, la banque centrale sera probablement en mesure d'abaisser les taux à un moment donné dans le courant de l'année.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la banque centrale américaine devrait probablement réduire son taux directeur deux ou trois fois cette année.

Les traders estiment à 19 % la probabilité d'une baisse des taux en mars, contre 53 % il y a une semaine, et à 68 % la probabilité d'une baisse des taux d'ici mai, selon l'outil FedWatch du CME Group.