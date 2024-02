* Les biens durables américains chutent plus que prévu en janvier

* La confiance des consommateurs américains s'affaiblit en février

* L'accent est mis sur les données PCE, les sondages montrent une légère hausse.

* Les ventes aux enchères d'obligations américaines à sept ans enregistrent une demande satisfaisante

* Le président de la Fed, M. Bowman, affirme que la Fed n'est pas pressée de réduire ses taux d'intérêt

NEW YORK, 27 février (Reuters) - Les rendements des obligations du Trésor américain ont progressé modérément mardi dans un marché agité, les investisseurs attendant des données clés sur l'inflation qui doivent être publiées jeudi pour avoir plus de précisions sur le moment où la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt.

Les rendements américains, qui évoluent à l'inverse des prix, ont baissé plus tôt après une vente aux enchères de billets à sept ans qui a montré une demande stable pour cette échéance. Les rendements américains à sept ans ont augmenté de 1,2 point de base à 4,342% < US7YT-=RR>.

Les investisseurs se tournent maintenant vers l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de janvier, la mesure de l'inflation préférée de la Fed.

Selon un sondage Reuters, l'indice PCE devrait avoir augmenté de 0,3% en rythme mensuel en janvier, soit une légère hausse par rapport à l'augmentation de 0,2% observée en décembre. En glissement annuel, l'indice PCE devrait avoir progressé de 2,4 %, contre 2,6 % le mois précédent.

Les données américaines de mardi, pour la plupart plus faibles que prévu, ont pesé sur les rendements plus tôt, car elles soutenaient l'opinion selon laquelle la Fed réduirait ses taux d'ici l'été ou plus tard dans l'année. Le rapport a légèrement fait bouger le marché des taux, mais l'impact a été bref.

"Dans la mesure où l'inflation reste un peu rigide et où l'emploi continue à se maintenir et à soutenir le consommateur, l'idée d'une nouvelle baisse des taux ne se concrétisera pas", a déclaré Greg Faranello, responsable de la stratégie des taux américains chez AmeriVet Securities à New York.

"C'est ce que vous dit la Fed. Elle vous dit qu'elle veut être patiente. Elle vous dit que nous ne sommes pas encore sortis d'affaire en ce qui concerne l'inflation", a-t-il ajouté.

Mardi, Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a renforcé la position patiente de la banque centrale américaine en matière d'assouplissement. Elle a indiqué qu'elle n'était

n'est pas pressée

Elle a indiqué qu'elle n'était pas pressée de réduire les taux, en particulier compte tenu des risques d'inflation.

Les données publiées mardi montrent que les commandes de produits manufacturés américains à longue durée de vie ont connu leur plus forte baisse depuis près de quatre ans en janvier, chutant de 6,1 % le mois dernier, en partie à cause d'une forte baisse des réservations d'avions commerciaux. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une chute de 4,5 % des commandes de biens durables.

La confiance des consommateurs américains a également baissé en février, après trois mois consécutifs de hausse. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est tombé à 106,7 ce mois-ci, alors qu'il avait été révisé à la baisse à 110,9 en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un indice à 115,0.

Dans les échanges de l'après-midi, le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 4,319 %. Le rendement des obligations américaines à 30 ans a augmenté de 2,5 points de base à 4,443%.

À l'extrémité la plus courte de la courbe, les rendements des obligations américaines à deux ans ont peu varié à 4,718 %.

Le rapport de mardi sur les biens durables fait suite à une série de chiffres ce mois-ci, tels que les ventes au détail, les mises en chantier et la production manufacturière, qui décrivent une économie qui a perdu de sa vigueur au début de l'année.

Le marché à terme des fonds fédéraux a évalué à 61 % la probabilité d'une réduction des taux lors de la réunion de juin, qui serait la première depuis la pandémie de COVID-19, selon l'application de probabilité de taux de LSEG. Il s'agit d'une baisse par rapport à la probabilité d'environ 75 % de la semaine dernière. Les contrats à terme sur les taux pariaient sur un assouplissement en mars il y a deux ou trois semaines.

Cette année, les traders de contrats à terme ont pris en compte environ trois baisses de taux ou moins de 25 points de base chacune, conformément aux orientations de la Fed. Il y a quelques semaines, les opérateurs tablaient sur cinq baisses de taux.

Toujours mardi, l'adjudication de billets à sept ans du Trésor a donné des résultats satisfaisants après des ventes plus faibles que prévu de billets à deux ans et à cinq ans lundi. Les obligations à

rendement élevé

s'est établi à 4,327 %, soit un niveau inférieur au taux attendu à l'heure limite de dépôt des offres, ce qui laisse présager une forte demande de la part des investisseurs.

Le ratio de couverture de l'adjudication, une autre mesure de la demande, était de 2,58, légèrement inférieur à la moyenne de 2,56. Les offres indirectes, qui incluent les banques centrales étrangères, ont absorbé près de 70 % de l'offre, contre une moyenne de 68 %.

Dans d'autres parties du marché obligataire, la courbe des taux américains s'est pentifiée ou a réduit son inversion mardi. L'écart très surveillé entre les rendements à 10 ans et à 2 ans est passé à moins 40,3 points de base, contre moins 44,5 points de base lundi.

Cette courbe de rendement est inversée depuis juillet 2022. Une courbe de rendement inversée annonce généralement une récession, ayant signalé huit des neuf derniers ralentissements économiques.