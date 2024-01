Les rendements des bons du Trésor ont rebondi mercredi, les investisseurs exigeant une prime de risque plus élevée après une bonne lecture de l'activité économique américaine, avant des données clés plus tard dans la semaine et une réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine qui pourrait suggérer une voie à suivre pour les réductions de taux d'intérêt.

Les rendements ont réduit leurs baisses initiales après une lecture rapide de S&P Global montrant que l'activité commerciale américaine s'est accélérée ce mois-ci et que l'inflation a semblé diminuer, les prix facturés par les entreprises pour leurs produits tombant à un plus bas de plus de 3 ans et demi, signe que l'économie américaine a démarré l'année sur une bonne note.

Les rendements ont ensuite augmenté après que le département du Trésor a vendu 61 milliards de dollars de bons à cinq ans aux enchères pour un rendement élevé de 4,055%, soit plus que les négociations à la date limite de dépôt des offres.

En plus de la première lecture jeudi du produit intérieur brut américain pour 2023 et vendredi de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) sur l'inflation, le marché évalue l'augmentation de l'offre du Trésor, a déclaré Andrzej Skiba, chef de l'équipe BlueBay U.S. fixed income chez RBC Global Asset Management.

"Lorsque vous combinez une certaine nervosité des prix à l'approche d'un grand nombre de données au cours des deux prochaines sessions avec la prise de conscience qu'il y aura une émission massive de titres du Trésor dans les semaines à venir, cela exerce une certaine pression sur les rendements des titres du Trésor", a déclaré M. Skiba.

L'offre de titres du Trésor est rapidement passée d'une situation négative à une situation positive, a-t-il ajouté. "Nous serons positifs à hauteur de 100 milliards de dollars le mois prochain et cela ne fera qu'augmenter", a déclaré M. Skiba.

Le département du Trésor publiera une estimation générale du financement lundi prochain et des détails sur l'augmentation de la taille des adjudications mercredi.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 3,2 points de base pour atteindre 4,380 %, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 4 points de base pour atteindre 4,182 %.

La différence entre les rendements des titres à deux et à dix ans était de -20,0 points de base, la courbe des rendements s'aplatissant davantage. Le rendement du titre à plus courte échéance est plus élevé que celui du titre à plus longue échéance, ou inversé, depuis juillet 2022, ce qui s'est avéré par le passé être un signe avant-coureur de récession.

Alors que le marché s'inquiétait l'année dernière d'une récession, "la préoccupation actuelle est que la Fed n'a jamais assoupli sa politique dans un contexte de plein emploi", a déclaré Jimmy Chang, directeur des investissements au Rockefeller Global Family Office à New York.

"Il y a encore trop de gens qui croient que la première baisse de taux pourrait avoir lieu en mars. Il sera intéressant de voir comment la Fed gérera cette attente à la fin de la réunion des décideurs politiques la semaine prochaine", a déclaré M. Chang.

La probabilité que les décideurs politiques réduisent les taux en mars est tombée à 41,5 %, contre un peu plus de 75 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME Group, après que les responsables de la Fed ont repoussé la semaine dernière les attentes de réduction des taux de 150 points de base cette année.

Le Trésor vendra 41 milliards de dollars d'obligations à sept ans jeudi.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 3,7 points de base pour atteindre 4,416 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,281 %.

Le point mort des TIPS à 10 ans était de 2,302 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie. (Reportage de Herbert Lash ; Rédaction d'Andrea Ricci et Ros Russell)