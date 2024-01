Les rendements des bons du Trésor ont augmenté mardi, les investisseurs attendant les données sur la croissance économique et l'inflation plus tard dans la semaine, qui pourraient influencer le moment où la Réserve fédérale décidera de réduire les taux d'intérêt.

Le Trésor a vendu pour 60 milliards de dollars d'obligations à deux ans à un taux d'intérêt de 1,5 %.

rendement élevé de 4,365 %

Le Trésor a vendu 60 milliards de dollars de bons à deux ans à un rendement élevé de 4,365 %, lors d'une vente aux enchères qui a à peine fait bouger les prix malgré les inquiétudes concernant l'augmentation des émissions de dette publique, qui a conduit certains investisseurs à demander une prime de risque plus élevée.

Le rendement des obligations à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt,

a augmenté de 0,4 point de base

pour s'établir à

4.381

après avoir atteint 4,419 %.

Le Trésor a augmenté les ventes aux enchères de billets à deux ans, qui s'élevaient à 57 milliards de dollars en décembre et à 54 milliards de dollars en novembre. Mercredi, 61 milliards de dollars d'obligations à cinq ans seront vendus et jeudi, 41 milliards de dollars d'obligations à sept ans.

La probabilité que les décideurs politiques réduisent les taux en mars est tombée à moins de 50 %, alors qu'elle était de 75 % il y a un mois, après que les responsables de la Fed aient repoussé la semaine dernière les attentes du marché qui prévoyait jusqu'à 150 points de base de réduction des taux cette année.

Le récent rallye obligataire n'a peut-être pas été évalué à la perfection, mais il a anticipé beaucoup de bonnes nouvelles et s'est préparé à la déception, a déclaré Kevin Flanagan, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe chez WisdomTree à New York.

"Chaque semaine, le marché des obligations a reçu un petit coup par-ci, un petit coup par-là, vous savez, pour essayer de faire sortir un peu d'air de ce ballon", a-t-il déclaré.

"Vous avez eu le retour de la Fed la semaine dernière. Cela a joué un rôle important dans le réajustement des rendements des bons du Trésor en 2024".

Les investisseurs attendent la première estimation du produit intérieur brut pour le quatrième trimestre jeudi et l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) sur l'inflation vendredi.

Le Trésor publiera une estimation générale du financement lundi et des détails sur l'augmentation de la taille des adjudications le 31 janvier.

Le Trésor est susceptible d'augmenter la taille des adjudications pour la plupart des échéances, à l'exception des obligations à 20 ans, a déclaré Vail Hartman, stratège en matière de taux américains chez BMO Capital Markets.

L'estimation du refinancement du Trésor a fait l'objet d'une plus grande attention depuis que le gouvernement a déclenché en juillet dernier une vente d'obligations après avoir annoncé des besoins d'emprunt plus élevés que prévu pour le troisième trimestre.

"Qui va acheter toute cette dette du Trésor ?" a déclaré Tom Simons, économiste du marché monétaire chez Jefferies à New York. "On peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine réaction du côté de l'offre jusqu'à la fin du mois.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a augmenté de 4,6 points de base pour atteindre 4,140 %.

La courbe qui mesure la différence entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans s'est encore aplatie à -24,3 points de base. Lorsque le rendement du titre à plus courte échéance est plus élevé que celui du titre à longue échéance, ou inversé, il est considéré comme un signe avant-coureur de récession.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 5,9 points de base, à 4,375 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,266 %.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,291 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie. (Reportage de Herbert Lash ; reportage complémentaire de Karen Brettell à New York ; édition de Jonathan Oatis et Richard Chang)