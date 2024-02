Les rendements du Trésor américain ont augmenté lundi, les investisseurs cherchant à obtenir une prime plus élevée pour l'achat d'un montant record de 127 milliards de dollars de bons du Trésor lors de deux ventes aux enchères qui ont suggéré que la demande était un peu faible avant les données clés sur l'inflation plus tard dans la semaine.

En début de séance, les rendements étaient majoritairement en baisse, mais ils ont légèrement augmenté en prévision de la première vente de 63 milliards de dollars de bons du Trésor à deux ans et, 90 minutes plus tard, de la vente de 64 milliards de dollars de bons du Trésor à cinq ans.

Après les adjudications, l'inversion de la courbe de rendement entre le billet à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, et le billet à dix ans s'est accentuée, le rendement de l'obligation de plus courte durée ayant augmenté davantage que celui de l'obligation de référence.

Ces adjudications, qui s'ajoutent aux 42 milliards de dollars d'obligations à sept ans émis mardi, précèdent la publication très attendue, jeudi, de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de janvier, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale.

L'indice des prix à la consommation pour janvier, il y a deux semaines, a montré que l'inflation a augmenté de 3,1 % en rythme annuel, soit plus que les attentes du marché (2,9 %) et toujours au-dessus de l'objectif de la Fed (2 %).

"Si les investisseurs se contentent de dire qu'ils ne sont peut-être pas si sûrs d'une inflation de 2 %, la demande d'obligations ne sera pas aussi forte", a déclaré Steven Ricchiuto, économiste en chef chez Mizuho Securities USA LLC à New York.

"Nous avons légèrement dépassé la limite supérieure de la fourchette de la juste valeur. En supposant que vous pensiez que l'inflation sera de 2 %, la fourchette de juste valeur devrait se situer entre 3,75 % et 4,25 %", a-t-il déclaré, faisant référence au rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans.

Les obligations à deux ans ont été vendues à un rendement élevé de 4,691 %, et les obligations à cinq ans ont été vendues à un rendement élevé de 4,320 %. Le rapport entre l'offre et la demande était respectivement de 2,49 et 2,41.

Le rendement des obligations à deux ans a augmenté de 3,5 points de base.

en hausse de 3,5 points de base

à 4,725

4.725

%, proche d'un plus haut de trois mois de 4,759 % atteint vendredi. Le rendement des obligations à 10 ans

a augmenté de 2,1 points de base

à 4,282

4.282

%.

La courbe de rendement des deux obligations s'est établie à

-44.5

points de base, ce qui indique que le rendement de l'obligation à deux ans est plus élevé que celui de l'obligation à dix ans, ce qui est inhabituel car les dettes à plus long terme devraient être plus rémunératrices pour tenir compte du risque accru lié à leur détention.

Les investisseurs, tout comme la Fed, attendent une nouvelle série de données pour confirmer si l'économie s'affaiblit lentement ou si elle reste robuste, comme l'ont suggéré les récentes données sur l'emploi.

"Je pense qu'il faut attendre et voir jusqu'à ce qu'il y ait un peu plus de clarté sur la question de savoir si les données de janvier sont légitimes et montrent vraiment une force surprenante de l'économie américaine", a déclaré Mike Schumacher, responsable de la stratégie des taux chez Wells Fargo à New York.

"Ou peut-être qu'il s'agit d'un coup de chance et d'une distorsion saisonnière.

Le marché a fortement réduit les attentes concernant le calendrier et l'ampleur des réductions de taux de la Fed cette année, ce qui a également exercé une pression à la hausse sur les rendements, car l'économie américaine reste forte.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité de 61,1 % que la Fed commence à réduire ses taux en juin, avec une probabilité de 38,8 % qu'il n'y ait pas de réduction du tout, ce qui représente un net revirement par rapport aux paris du 1er février qui indiquaient une probabilité de 62 % d'une réduction en mars, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les opérateurs de contrats à terme parient également sur une réduction d'environ 79 points de base d'ici décembre, soit environ la moitié de ce qu'ils prévoyaient à la fin de l'année dernière.

Les rendements ont également augmenté après que les données ont montré que les ventes de nouvelles maisons individuelles américaines ont augmenté moins que prévu en janvier, même si la demande de nouvelles constructions reste soutenue par une pénurie persistante de logements anciens.

Les ventes de maisons neuves ont augmenté de 1,5 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 661 000 unités le mois dernier, a déclaré le Bureau du recensement du Département du commerce lundi.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 2,1 points de base pour atteindre 4,401 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,424 %.

Le point mort des TIPS à 10 ans était de 2,315 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie. (Reportage de Herbert Lash ; Rédaction d'Andrea Ricci et Marguerita Choy)