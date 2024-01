Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé lundi, avec un volume inférieur à la moyenne, au début d'une semaine chargée en données économiques et d'une décision de la Réserve fédérale qui contribuera à déterminer la trajectoire des taux d'intérêt cette année.

Les investisseurs attendent la décision et le communiqué du Federal Open Market Committee (FOMC) sur les taux d'intérêt mercredi, ainsi que les données sur les emplois non agricoles vendredi. Aucun feu d'artifice n'est attendu en ce qui concerne la décision sur les taux, la Réserve fédérale étant largement considérée comme maintenant les taux d'intérêt, mais certains investisseurs pensent que la banque centrale américaine pourrait abandonner sa tendance à la hausse.

En début d'après-midi, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans était en baisse de 6,3 points de base à 4,097 %. Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans était en baisse de 4,9 points de base à 4,341 %.

Les analystes ont déclaré que le volume de la nuit sur les bons du Trésor américain était d'environ 70 % de la moyenne.

"Nous sommes coincés dans une fourchette d'environ 3,90 % au plus bas et d'environ 4,20 % au plus haut pour le 10 ans, et c'est beaucoup de bruit pour rien", a déclaré Stan Shipley, directeur général et stratège des revenus fixes, chez Evercore ISI à New York.

"Il est peu probable que le taux à 10 ans évolue beaucoup avant la réunion du FOMC mercredi et la publication des chiffres de l'emploi vendredi, compte tenu de toutes les incertitudes.

Lundi, les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoyaient cinq baisses de taux de 25 points de base chacune pour 2024, selon l'application de probabilité de taux de LSEG. Le marché prévoit également que la première baisse de taux aura lieu lors de la réunion de mai, avec une probabilité de 91 %.

Lors de la réunion de mars, les contrats à terme prévoient moins de 50 % de chances d'une réduction des taux de la Fed, contre 80 % il y a trois semaines.

En ce qui concerne les emplois, les économistes de Wall Street s'attendent à ce que l'économie américaine ait créé 180 000 emplois en janvier, selon un sondage Reuters, en baisse par rapport aux 216 000 emplois créés en décembre. Le taux de chômage devrait s'élever à 3,8 %.

Les projecteurs seront également braqués sur les prévisions d'emprunt du Trésor américain pour les premier et deuxième trimestres, qui seront publiées plus tard ce lundi, avant l'annonce des remboursements de février, qui fournira des détails sur la taille des adjudications.

Les prévisions d'emprunt de lundi pourraient influencer le marché, selon les analystes, si les chiffres sont supérieurs ou inférieurs aux attentes. L'annonce, le 31 juillet, d'un besoin de financement de 1 007 milliards de dollars pour le troisième trimestre a effrayé le marché obligataire.

"L'offre d'émissions du Trésor fera l'objet d'une attention particulière, mais nous ne pensons pas que nous soyons confrontés à un problème de liquidité", a déclaré Bryce Doty, gestionnaire de portefeuille senior chez Sit Invest.

Le Trésor publiera ses besoins d'emprunt trimestriels lundi à 15 heures ET (2000 GMT) et ses nouvelles sur les remboursements mercredi à 8h30 ET (1330 GMT).

Dans d'autres coins du marché obligataire, l'écart de rendement très surveillé entre les bons du Trésor américain à deux et à dix ans s'est aplati, élargissant son inversion à moins 21,60 points de base .

Les analystes ont décrit le mouvement de la courbe de rendement comme un "aplatissement haussier", dans lequel la baisse des taux à long terme est plus forte que celle des taux à court terme. Il s'agit d'un scénario qui précède normalement une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

L'aplatissement haussier de lundi suggère un mouvement de fuite vers la sécurité, selon les analystes, et survient après que trois soldats américains ont été tués et des dizaines d'autres blessés dimanche en Jordanie par des militants soutenus par l'Iran.

Pour les autres échéances, le rendement américain à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, était en baisse de 4,3 points de base à 4,322 % (rapport de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; rapport complémentaire de David Randall ; rédaction d'Andrea Ricci et de Cynthia Osterman).