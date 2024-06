Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau depuis deux mois mercredi, après qu'un rapport ait indiqué une croissance de l'emploi plus faible que prévu, avant le très attendu rapport sur l'emploi du gouvernement pour le mois de mai, prévu vendredi.

Les rendements ont chuté cette semaine alors que la baisse des données économiques renforce les attentes de la Réserve fédérale, qui devrait procéder à deux réductions de 25 points de base cette année.

Le marché s'attend maintenant à ce que les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi soient inférieurs aux prévisions des économistes, qui tablent sur une augmentation de 185 000 emplois.

Les traders disent que le chiffre dit "chuchoté", une prévision non officielle, est que les employeurs devraient ajouter environ 120 000 emplois.

Les projections des économistes sont également très dispersées et comprennent certaines attentes autour de 110 000 à 130 000, a déclaré Guy LeBas, stratège en chef des revenus fixes chez Janney Montgomery Scott à Philadelphie.

Cela "semble être un point d'atterrissage plus probable après un léger ralentissement des embauches au cours de la semaine", a déclaré M. LeBas.

Le rapport ADP sur l'emploi a montré mercredi que le nombre d'emplois privés a augmenté de 152 000 le mois dernier, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une augmentation de 175 000 emplois.

Une enquête réalisée mardi a également montré que les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, étaient en baisse de 296 000 pour atteindre 8,059 millions le dernier jour d'avril, soit le niveau le plus bas depuis février 2021.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont baissé de 5 points de base à 4,289% et sont descendus jusqu'à 4,287%, leur plus bas niveau depuis le 1er avril.

Les rendements des obligations à deux ans ont baissé de 4 points de base à 4,731 % et ont atteint 4,726 %, leur plus bas niveau depuis le 16 mai.

L'inversion de la courbe des rendements à deux ans et à dix ans a peu varié au cours de la journée, à moins 44 points de base.

Les rendements ont brièvement rebondi mercredi après que l'Institute for Supply Management ait déclaré que l'indice des directeurs d'achats non manufacturiers avait augmenté à 53,8 le mois dernier, contre 49,4 en avril.

L'indice d'activité de l'ISM a augmenté de 10,3 points, la plus forte hausse depuis mars 2021, et a atteint 61,2, le plus haut niveau depuis novembre 2022.

L'activité commerciale "tire vraiment l'ensemble de l'indice vers le haut", a déclaré Ellis Phifer, directeur général de la recherche sur les revenus fixes chez Raymond James à Memphis, dans le Tennessee.

C'est juste un peu une mouche dans l'engrenage lorsque nous regardons les données qui ont été un peu plus faibles que prévu, en particulier avant les salaires non agricoles qui arrivent vendredi, a-t-il dit.

Le rallye obligataire de cette semaine a également été alimenté par le soulagement suscité par l'absence d'une nouvelle offre d'obligations, après que certaines ventes aux enchères du Trésor de la semaine dernière aient connu une faible demande.

Cette semaine a vraiment été marquée par un manque d'offre sur les marchés des taux d'intérêt, ce qui a aggravé la négativité de l'économie, a déclaré M. LeBas.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du mois de mai, publié la semaine prochaine, sera également déterminant pour orienter les attentes de la Fed à court terme. Il sera publié mercredi matin, avant que la Fed ne termine sa réunion de politique générale de deux jours, au cours de laquelle les responsables de la Fed mettront à jour leurs projections économiques et de taux d'intérêt.