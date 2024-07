Les rendements des obligations du Trésor américain sont tombés à leur plus bas niveau depuis quatre mois mercredi, après que les hauts responsables de la Réserve fédérale ont fait état de progrès dans le rapprochement de l'inflation de leur objectif de 2 %, ouvrant ainsi la voie à une première baisse des taux d'intérêt en septembre.

Une baisse des taux d'intérêt en juillet, cependant, a été considérée comme une perspective encore plus lointaine après que les responsables, y compris le président de la Fed de New York, John Williams, ont également déclaré qu'ils voulaient voir une amélioration supplémentaire.

Le commentaire qu'ils font aujourd'hui, à savoir qu'ils ne s'attendent pas à une baisse en juillet, élimine cette possibilité", a déclaré Matt Eagan, responsable de l'équipe "discrétion totale" chez Loomis, Sayles and Company à Boston.

La probabilité d'une réduction des taux lors de la réunion de la Fed des 30 et 31 juillet est tombée à 5 %, contre environ 8 % mardi, selon l'outil FedWatch du CME Group. Une réduction des taux d'ici septembre est considérée comme certaine, et une deuxième ou une troisième réduction d'ici décembre est également attendue.

"La Fed s'en tient à son message selon lequel elle veut encore voir de bonnes données", a déclaré Vail Hartman, stratège des taux américains chez BMO Capital Markets à New York. "Cela a effectivement éliminé la possibilité d'une décision en juillet, mais le mois de septembre reste une réunion très importante.

La faiblesse des données sur l'emploi et le ralentissement de l'inflation au cours des dernières semaines ont renforcé les chances d'une réduction imminente des taux d'intérêt.

Les rendements de référence à 10 ans ont baissé de 2 points de base pour atteindre 4,146 %, leur niveau le plus bas depuis le 13 mars.

Les rendements à deux ans ont baissé de 1,6 point de base pour atteindre 4,43 %.

Le repositionnement en vue d'une victoire potentielle de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de novembre a continué à s'atténuer mercredi.

Les chances de Donald Trump de remporter la présidence ont augmenté après qu'il ait survécu à une tentative d'assassinat samedi. Le site de paris en ligne PredictIt a montré que les paris sur une victoire de Trump s'élevaient à 67 cents, contre 60 cents vendredi, et que ceux sur une victoire de Joe Biden s'élevaient à 28 cents.

Les analystes estiment qu'une présidence Trump pourrait relancer l'inflation en raison de politiques plus favorables aux entreprises, de réductions d'impôts et de droits de douane.

Cela a fait grimper les rendements des obligations à plus long terme lundi et a provoqué une forte pentification de la courbe des rendements des obligations du Trésor.

"L'accentuation de la pente a été un marché très fréquenté", a déclaré M. Eagan, faisant référence aux traders qui achètent des titres de créance à plus court terme et vendent des bons du Trésor à plus long terme.

Après le mouvement de lundi, la pente s'est inversée suite à ce qui était probablement une prise de bénéfices, a-t-il ajouté.

Les rendements à long terme devraient devenir plus élevés par rapport aux rendements à court terme à mesure que le déficit budgétaire américain s'aggrave, ce qui est prévu sous une présidence Trump ou Biden et augmentera l'offre de bons du Trésor.

"Quel que soit le candidat qui l'emportera, il y aura beaucoup plus de bons du Trésor à écouler sur le marché", a déclaré M. Eagan.

Les bons du Trésor à court terme devraient se comporter relativement mieux à mesure que la Fed réduit ses taux.

L'inversion de la courbe des rendements des bons du Trésor à deux ans et à 10 ans, très surveillée, s'est élargie à moins 29 points de base après avoir atteint moins 22 points de base lundi, soit la plus petite inversion depuis janvier.

L'écart entre les rendements à deux ans et à 30 ans était de moins 7 points de base, après être devenu positif lundi pour la première fois depuis janvier.

Le Trésor a constaté une forte demande pour une vente de 13 milliards de dollars d'obligations à 20 ans mercredi, qui se sont vendues à un prix de

rendement élevé

de 4,466 %, proche du niveau auquel elles s'échangeaient avant l'adjudication. La demande a été 2,68 fois supérieure au montant de la dette proposée.

Le gouvernement américain vendra également 19 milliards de dollars de titres du Trésor à 10 ans protégés contre l'inflation (TIPS) jeudi.