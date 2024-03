Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté jeudi suite aux données sur l'inflation plus élevées que prévu en février, ce qui soulève l'incertitude quant à la possibilité que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt plus tard qu'en juin, comme on s'y attend généralement.

Le rendement du billet de référence à 10 ans a augmenté de 10,2 points de base (pb) à 4,294%, en voie de réaliser son meilleur gain quotidien depuis la mi-février.

Le rendement des obligations américaines à deux ans a augmenté de 6,5 points de base à 4,687 %. Les rendements à deux ans et à dix ans ont augmenté pour la quatrième journée consécutive et ont touché leurs plus bas niveaux en deux semaines.

Les données ont montré que l'indice des prix à la production a augmenté de 0,6 % en février, dépassant les prévisions de 0,3 % et l'augmentation du mois précédent. Cela fait suite à l'augmentation étonnamment solide de l'indice des prix à la consommation en février, publiée mardi.

Néanmoins, les données n'ont que légèrement atténué les spéculations sur les marchés à terme selon lesquelles la Fed assouplirait sa politique monétaire en juin pour la première fois depuis qu'elle a commencé à augmenter le taux des fonds fédéraux à partir d'un niveau proche de zéro en mars 2022.

La semaine prochaine, la Fed tiendra une réunion de deux jours au cours de laquelle elle devrait maintenir ses taux dans une fourchette de 5,25 % à 5,5 % jusqu'en juin. Au moins deux autres baisses de taux sont probables d'ici la fin de l'année. La Fed est à la recherche de données qui lui permettent de croire que l'inflation est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 2 %.

Les opérateurs de contrats à terme sur les Fed funds ont réduit les paris sur une baisse des taux d'ici juin à 60,6 %, contre 66,7 % mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Ces données remettent en cause les prix du marché", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux d'intérêt américains à la Société Générale à New York.

"Si vous regardez les prix du marché pour les réductions, le mois de juin ressemble vraiment à un tirage au sort plutôt qu'à un choix définitif comme c'était le cas au cours des deux dernières semaines.

Outre les données relatives à l'IPP de février, les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 9 mars se sont également révélées plus importantes que prévu. Il y a eu 209 000 demandes au cours de la semaine, soit moins que les 218 000 attendues.

Les ventes au détail ont été décevantes en février, avec une hausse de 0,6 % d'un mois sur l'autre, alors que l'on s'attendait à une augmentation de 0,8 %.

"La seule observation que nous ferons est que le rythme des ventes au détail au cours du premier trimestre laisse entrevoir le spectre de la stagflation - bien qu'il ne s'agisse que de quelques impressions et que cela soit insuffisant pour tirer une conclusion générale", a déclaré Ian Lyngen, directeur général et responsable de la stratégie des taux d'intérêt américains pour BMO Capital Markets, dans une note.

"La réaction spontanée aux données a été négative pour les obligations, mais l'action sur les prix s'est estompée et le thème des transactions inchangées et calmes est réapparu."

En ce qui concerne les autres échéances, le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 9,4 points de base pour atteindre 4,412%. Comme pour les obligations à deux et dix ans, il a brièvement touché son plus haut niveau depuis deux semaines.

La courbe des taux américains, qui mesure l'écart de rendement entre les obligations à deux ans et à dix ans, s'est pentifiée ou a réduit son inversion jeudi à moins 39,5 points de base, contre moins 44,7 points de base mercredi.

Une courbe de rendement inversée prédit généralement une récession à venir.