Les rendements des obligations du Trésor américain ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en six semaines jeudi, suite à la baisse des demandes d'allocations chômage au cours de la semaine écoulée et aux déclarations des responsables de la Réserve fédérale qui ont indiqué qu'ils avaient besoin de voir de nouveaux progrès en matière d'inflation avant de réduire les taux d'intérêt.

Les rendements de référence à 10 ans ont également rebondi après avoir brièvement atteint la moyenne mobile à 200 jours, qui est considérée comme une zone technique de soutien.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière pour atteindre 222 000 en données corrigées des variations saisonnières, annulant ainsi près de la moitié de l'augmentation enregistrée au début du mois.

Les données sur l'emploi soulignent que l'économie est suffisamment forte pour permettre à la Fed de maintenir ses taux à un niveau stable, dans l'attente d'une confirmation supplémentaire que l'inflation continuera à reculer.

"Les choses continuent d'évoluer et la Fed est en attente pour le moment, et elle affirme qu'elle le restera pendant un certain temps, a déclaré Ellis Phifer, directeur général de la recherche sur les revenus fixes chez Raymond James à Memphis, dans le Tennessee.

Les obligations se sont redressées plus tôt dans la journée de jeudi et les rendements ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis le 5 avril, les traders ayant augmenté leurs paris sur le fait que la Réserve fédérale réduira ses taux à deux reprises cette année, la première réduction étant probablement prévue en septembre.

Cela fait suite aux données de mercredi montrant que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier après avoir progressé de 0,4 % en mars et en février. L'IPC de base a augmenté de 0,3 % en avril après avoir progressé de 0,4 % pendant trois mois consécutifs. Les nouvelles d'hier étaient bonnes dans le sens où elles n'étaient pas plus chaudes que prévu, a déclaré M. Phifer.

Les traders surveillent de près l'inflation à la recherche de signes indiquant que les pressions sur les prix se rapprochent de l'objectif annuel de 2 % fixé par les autorités fédérales. Des hausses de prix plus importantes que prévu au premier trimestre ont fait naître des doutes quant à la capacité de la banque centrale américaine à réduire ses taux dans les mois à venir.

Les analystes estiment que si les données de mercredi peuvent donner à la Fed une certaine confiance dans l'amélioration de l'inflation, elle devra constater un nouvel assouplissement des pressions sur les prix avant de réduire ses taux d'intérêt.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les données ne sont pas suffisantes pour inciter la banque centrale américaine à réduire ses taux d'intérêt dans un avenir proche.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a également déclaré que l'inflation n'est toujours pas au niveau souhaité par la Fed, tandis que la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré que le maintien de la politique de la banque centrale américaine à son niveau actuel permettra de ramener l'inflation, toujours élevée, à l'objectif de 2 %.

D'autres données publiées jeudi suggèrent que l'économie a perdu de son élan au début du deuxième trimestre : la construction de maisons individuelles a chuté pour le deuxième mois consécutif en avril et les permis de construire ont atteint leur niveau le plus bas en huit mois. La production des usines a chuté de manière inattendue.

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 2 points de base sur la journée à 4,377% après être tombés plus tôt à 4,313%, le plus bas depuis le 5 avril. Ils se négocient maintenant à nouveau au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours de 4,331%, après avoir été brièvement en dessous.

Les rendements à deux ans ont augmenté de 6 points de base à 4,793 % après avoir atteint 4,705 %, également le plus bas niveau depuis le 5 avril.

L'inversion de la courbe de rendement entre les obligations à deux ans et à dix ans s'est élargie de 4 points de base au cours de la journée pour atteindre moins 42 points de base.