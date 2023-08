Les bons du Trésor américain à plus long terme ont trouvé un soutien bien nécessaire vendredi, les rendements proches de leurs plus hauts niveaux de la décennie ayant attiré la demande, bien qu'une série de données économiques résilientes continue d'alimenter les craintes de taux plus élevés pour longtemps dans la plus grande économie du monde.

Une série de données publiées cette semaine indiquent que l'économie américaine est toujours en bonne santé malgré les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale, ce qui renforce les attentes d'un scénario d'"atterrissage en douceur" et laisse une plus grande marge de manœuvre à la banque centrale pour éviter de réduire les taux trop tôt.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans était à 4,2544 %, après avoir atteint un pic de 10 mois à 4,3280 % jeudi. S'il dépasse le sommet de 4,3380 % atteint en octobre, il atteindra son niveau le plus élevé depuis 2007.

Le rendement à 30 ans s'est établi pour la dernière fois à 4,3674 %, proche du plus haut de 12 ans de 4,4260 % atteint jeudi.

"Ce qui pousse les rendements du Trésor ... c'est vraiment l'attente d'un assouplissement en 2024 et 2025", a déclaré Rob Carnell, responsable régional de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING.

"Ces attentes ont été très régulièrement revues à la baisse. Le cycle actuel prévoit beaucoup moins d'assouplissement qu'auparavant.

Les publications économiques de cette semaine ont montré que les ventes au détail américaines ont dépassé les prévisions en juillet, ainsi qu'une augmentation de la construction de maisons individuelles et un rebond plus important que prévu des prix à l'importation le mois dernier.

La vigueur persistante du marché du travail a également été renforcée par des données montrant que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière.

"À ce stade, l'économie ne montre pas vraiment de signes de ralentissement", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ. "L'évolution des niveaux actuels d'inflation vers l'objectif de 2 % de la Fed n'est pas assurée. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles certains responsables de la Fed continuent de se montrer optimistes."

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, s'est négocié à 4,9228 %, soit une baisse d'environ 3 points de base.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux lors de sa réunion de septembre, mais restent divisés sur la question de savoir si la banque centrale a vraiment terminé son cycle de resserrement.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed, également publié cette semaine, a révélé que les responsables étaient divisés sur la nécessité de nouvelles hausses de taux, certains citant les risques pour l'économie de pousser les taux trop loin. (Reportage de Rae Wee ; rédaction de Miral Fahmy)