Les prix des obligations du Trésor américain ont chuté, poussant les rendements à la hausse mercredi, plombés par une vente aux enchères d'obligations à 20 ans plus faible que prévu et par le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale qui a exprimé des inquiétudes quant à une baisse trop rapide des taux d'intérêt.

Dans les échanges de l'après-midi, le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans a augmenté de 4,8 points de base (pb) pour atteindre 4,322%. Les rendements des obligations américaines à 30 ans étaient également en hausse, augmentant de 4,1 points de base à 4,491%,

À l'extrémité la plus courte de la courbe, les rendements des obligations américaines à deux ans ont gagné 4,1 points de base pour atteindre 4,653 %.

Les investisseurs ont montré peu d'appétit pour l'adjudication d'obligations à 20 ans du Trésor, ce qui soulève des inquiétudes quant à la demande d'émission de dette publique nécessaire pour répondre aux besoins de financement considérables du pays. Selon le Congressional Budget Office (CBO), le gouvernement américain devrait enregistrer d'énormes déficits au cours de la prochaine décennie, de l'ordre de 5 à 7 % du produit intérieur brut (PIB) par an.

Les enchères

haut rendement

s'est établi à 4,595 %, soit un niveau supérieur aux attentes du marché à l'heure limite de dépôt des offres, ce qui suggère que les investisseurs ont exigé une prime pour se débarrasser de l'obligation à 20 ans, une émission qui est généralement difficile à écouler. Avant la vente, on s'attendait à ce que les investisseurs absorbent facilement l'obligation à 20 ans, étant donné les adjudications généralement bien accueillies des obligations à 3 et 10 ans, et des obligations à 30 ans la semaine dernière.

Le ratio de couverture de la vente d'obligations à 20 ans, un indicateur de la demande, était de 2,39, en baisse par rapport au mois dernier (2,53) et à la moyenne (2,62). Le ratio bid-to-cover de février était le plus bas depuis août 2022.

"Je pense que les données plus élevées que prévu de l'IPC (indice des prix à la consommation) et de l'IPP (indice des prix à la production) ont rapidement modifié la compréhension qu'ont les investisseurs de l'équilibre actuel des risques en matière d'inflation", a déclaré Vail Hartman, stratège des taux d'intérêt américains, chez BMO Capital à New York.

Cela a créé un niveau élevé d'incertitude quant à la position du taux neutre, a-t-il ajouté.

"Je ne pense pas que les données sur l'inflation de janvier aient été propices à un environnement dans lequel nous pourrions voir une forte conviction de la part des investisseurs. Cela met l'accent sur les données à venir, en particulier sur l'inflation de février, car les investisseurs s'en serviront pour confirmer si le mois de janvier était ou non une anomalie.

Après l'adjudication, les rendements des obligations américaines à 20 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis le 1er décembre à 4,662%. Le rendement a augmenté de 4,3 points de base à 4,609%.

Les rendements des obligations du Trésor ont augmenté après que les dernières minutes de la Fed aient confirmé les attentes du marché selon lesquelles la banque centrale américaine prendra du temps pour réduire les taux d'intérêt afin de s'assurer que l'inflation atteigne son objectif de 2 %.

Les décideurs politiques ont "généralement" convenu que

qu'ils avaient besoin d'une "plus grande confiance" dans la baisse de l'inflation

avant d'envisager une baisse des taux, selon le compte rendu qui semble mettre l'accent sur une approche prudente et peut-être plus lente des baisses de taux.

Le marché des contrats à terme sur les taux américains a évalué à 73 % la probabilité d'une réduction des taux lors de la réunion de juin de la Fed, la première depuis la pandémie de grippe aviaire, selon l'outil de LSEG sur les probabilités de taux. Ce chiffre est inférieur aux 80 % observés mardi en fin de journée. Il y a deux semaines, les contrats à terme sur les taux pariaient sur un assouplissement en mars.

Pour 2024, les opérateurs de contrats à terme tablent sur au moins trois baisses de taux de 25 points de base chacune, ce qui ramènerait le taux des fonds fédéraux à 4,45 % d'ici la fin de l'année. Il y a deux semaines, les opérateurs tablaient sur au moins cinq baisses.

"Les minutes du FOMC (Federal Open Market Committee) ne nous ont rien appris que nous ne sachions déjà depuis la déclaration de politique générale de janvier, la conférence de presse du président (Jerome) Powell et les commentaires ultérieurs de ce dernier et d'autres responsables politiques", a écrit Action Economics dans un blog après la publication des minutes. "Les minutes ont confirmé que les responsables jugeaient que le taux directeur était probablement à son maximum."

La courbe des taux américains n'a pas beaucoup bougé non plus. L'écart très surveillé entre les rendements du Trésor américain à 10 ans et à deux ans s'est légèrement accentué pour atteindre moins 33,2 points de base, contre moins 34,1 points de base mardi.

Une courbe de rendement inversée est un signe précurseur de récession, prédisant huit des neuf dernières contractions économiques. Cette courbe de rendement est inversée depuis juillet 2022. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; Rédaction d'Andrea Ricci)