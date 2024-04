Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté lundi, les données manufacturières plus élevées que prévu ayant soulevé des doutes quant à la capacité de la Réserve fédérale à mettre en œuvre les trois réductions de taux d'intérêt prévues lors de la dernière réunion de politique monétaire.

Les rendements américains à deux ans et à dix ans ont atteint des sommets en deux semaines à la suite de la publication de données robustes sur l'industrie manufacturière.

"De plus en plus de personnes commencent à remettre en question les perspectives de trois réductions de taux de la Fed, car les données américaines ont été solides", a déclaré Stan Shipley, stratège en matière de revenus fixes, chez Evercore ISI à New York.

"La croissance a été de l'ordre de deux, l'inflation de trois. Ce n'est pas ce que souhaite la Fed. Je dirais que si nous ne voyons pas rapidement des données faibles, les gens commenceront à remettre en question la réduction de juin", a-t-il ajouté.

Le marché des contrats à terme sur les taux américains a évalué à 57 % la probabilité d'une réduction des taux en juin, contre 64 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Le marché a également ramené le nombre de baisses de taux à environ deux cette année, contre trois il y a quelques semaines, selon l'application de probabilité de taux de LSEG.

Les données de lundi ont montré que l'industrie manufacturière américaine a progressé pour la première fois en un an et demi en mars, la production ayant fortement rebondi et les nouvelles commandes ayant augmenté, mais l'emploi dans les usines est resté modéré et les prix des intrants ont augmenté.

L'indice PMI manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) est passé de 47,8 en février à 50,3 le mois dernier, soit le plus haut niveau et la première lecture au-dessus de 50 depuis septembre 2022.

"Bien que la contraction du secteur manufacturier ait finalement pris fin le mois dernier, la reprise devrait rester faible et inégale jusqu'à ce que la Fed commence à assouplir sa politique monétaire vers le milieu de l'année ", a déclaré Jay Hawkins, économiste principal, BMO.

Les données ont également montré que l'inflation à la sortie de l'usine s'est accélérée. La mesure des prix payés par les fabricants a augmenté de 52,5 à 55,8 en février.

En fin de matinée, le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans a atteint 4,325 %, son niveau le plus élevé depuis le 19 mars. Il était dernièrement en hausse de 12,5 points de base (pb) à 4,319%.

Le rendement des obligations américaines à 30 ans a augmenté de 11,4 points de base pour atteindre 4,451 %.

Sur la partie la plus courte de la courbe, les rendements des obligations américaines à deux ans, qui suivent les attentes de changement de taux, étaient en hausse de 9,6 points de base à 4,715%. Plus tôt dans la séance, les rendements à deux ans ont atteint 4,72%, un sommet d'environ deux semaines.

La courbe des taux américains, quant à elle, s'est pentifiée lundi, ou a réduit son inversion, avec l'écart étroitement surveillé entre les rendements du Trésor américain à 10 ans et à deux ans à moins 39,5 points de base, en hausse par rapport à moins 42,4 points de base à la fin de jeudi.

La courbe des taux américains, qui est un indicateur typique des récessions, est inversée depuis juillet 2022. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; Rédaction d'Alexandra Hudson)