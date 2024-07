Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé mardi après la publication d'un rapport sur le marché de l'immobilier et la vente aux enchères de bons à deux ans, alors que les investisseurs attendent les données sur l'inflation plus tard dans la semaine.

Les rendements ont légèrement augmenté après que la National Association of Realtors a déclaré que les ventes de logements existants aux Etats-Unis ont chuté de 5,4% en juin pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 3,89 millions d'unités, le plus bas depuis décembre et inférieur à l'estimation de 4 millions d'économistes interrogés par Reuters, alors que le prix médian des logements a atteint un nouveau record.

Les prix de l'immobilier sont restés obstinément élevés, alimentant l'inflation. Les investisseurs attendent le rapport sur le produit intérieur brut du deuxième trimestre, jeudi, et les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) de juin, vendredi, qui donneront des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

"Les pressions dominantes sur le Trésor sont la Fed, l'offre de titres du Trésor, puis les attentes en matière de croissance et d'inflation", a déclaré Tom Hainlin, stratège d'investissement senior chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"On s'attend à ce que l'indice PCE de juin renforce l'idée que nous décélérons et que la hausse que nous avons constatée était peut-être temporaire, en raison de ce que l'on appelle les effets de base ou par rapport à l'année précédente. Si vous constatez une hausse surprenante (de la PCE), cela pourrait inciter les investisseurs à réévaluer le multiple qu'ils paient sur les actions ou ce qu'ils pensent que les rendements des bons du Trésor devraient être".

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 1,7 point de base pour atteindre 4,243 %. Le rendement des obligations à 30 ans a perdu 0,4 point de base à 4,474%.

La Fed devrait tenir sa prochaine réunion de politique monétaire à la fin du mois de juillet. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés ne prévoient qu'une faible probabilité d'une réduction d'au moins 25 points de base (pb), tout en s'attendant largement à ce que la banque centrale réduise ses taux lors de sa réunion de septembre.

Une partie très surveillée de la courbe de rendement du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des obligations à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 24,6 points de base.

Les rendements ont brièvement baissé après une vente aux enchères de 69 milliards de dollars d'obligations à deux ans, qualifiée de solide par les analystes, avec un rendement élevé de 4,434 % et une demande de 2,81 fois les obligations mises en vente.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux, a baissé de 3,6 points de base pour atteindre 4,487 %.

L'offre sur le marché sera plus importante cette semaine, puisque le Trésor vendra aux enchères 70 milliards de dollars d'obligations à cinq ans mercredi et 44 milliards de dollars d'obligations à sept ans jeudi.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,183 % après avoir clôturé à 2,194 % le 22 juillet.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,279 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie.