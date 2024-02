Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé jeudi, après que les dépenses de consommation aient fortement chuté en janvier, mais d'autres données qui ont stimulé les paris sur le fait que la Réserve fédérale ne commencera pas à réduire ses taux avant juin ont permis de contenir les baisses.

Le Bureau du recensement du Département du commerce a déclaré que les ventes au détail ont chuté de 0,8 % le mois dernier, en partie à cause des températures hivernales froides. Cette baisse a été beaucoup plus importante que l'estimation des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur une baisse de 0,1 %, et ce après une période de forte croissance pendant les fêtes de fin d'année.

Les conditions météorologiques ont également freiné la production manufacturière américaine dans les usines.

D'autres données ont montré que les demandes initiales d'allocations chômage ont diminué de 8 000 pour atteindre 212 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 10 février, ce qui est légèrement inférieur à l'estimation de 220 000. En outre, les prix des importations américaines ont connu leur plus forte hausse depuis près de deux ans en janvier, en raison de l'augmentation des coûts du pétrole et d'autres biens.

Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans a baissé de 3 points de base à 4,234 % et était en passe de connaître une deuxième baisse consécutive après un bond mardi à la suite d'une hausse des prix à la consommation.

"Il est clair que les ventes au détail ont été quelque peu inférieures aux attentes et qu'elles s'inscrivent dans notre discours selon lequel l'environnement de croissance sera plus lent en 2024, mais que nous prévoyons toujours une croissance économique persistante, ce qui signifie que notre scénario de base consiste à éviter une récession à la mi-2024", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Billings, dans le Montana.

"Lorsque nous avons tourné la page vers 2024, il y a eu un décalage évident entre ce que la Fed avait communiqué à ce moment-là et ce que le marché a commencé à évaluer. Le processus de réconciliation est clairement en cours aujourd'hui, le marché se rapprochant des attentes de la Fed.

Les marchés ont repoussé les attentes concernant la date d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed cette année, estimant à 81,7 % les chances d'une réduction d'au moins 25 points de base lors de la réunion de juin de la banque centrale, selon l'outil FedWatch du CME. Les attentes pour une réduction en mai sont tombées à 38,7 %, alors qu'elles étaient d'environ 60 % il y a une semaine.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a perdu 3 points de base pour atteindre 4,419 %.

Une partie très surveillée de la courbe de rendement du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 32,93 points de base, légèrement inférieur au niveau négatif de 32,28 de mercredi.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a légèrement baissé de 1,5 point de base pour atteindre 4,5634 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était à 2,385% après avoir clôturé à 2,373% lors de la session précédente, son plus haut niveau depuis le 1er novembre.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans était en dernier lieu de 2,304 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie.