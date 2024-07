Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé mercredi, les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ayant été dans l'ensemble favorables, confirmant les attentes selon lesquelles la banque centrale commencera son cycle d'assouplissement plus tard dans l'année.

Une solide vente aux enchères de billets américains à 10 ans a également ajouté marginalement des offres aux bons du Trésor, ce qui a également pesé sur les rendements.

M. Powell s'est exprimé pour la deuxième fois au Congrès, cette fois devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, dans le cadre de son témoignage semestriel sur la politique monétaire. M. Powell a déclaré qu'il n'était pas encore prêt à crier victoire sur l'inflation, mais qu'il estimait que l'économie était sur la voie de la stabilité des prix et du maintien d'un faible taux de chômage.

"Ce que nous constatons, c'est que le marché croit de plus en plus à la première baisse de taux en septembre", a déclaré Rob Haworth, directeur principal de la stratégie d'investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle. "Nous avons vu la probabilité d'une baisse en septembre augmenter. La question est de savoir si la Fed est prête à organiser la réunion de juillet pour confirmer au marché qu'elle est prête à agir en septembre".

Les commentaires de M. Powell mardi devant la commission bancaire du Sénat américain ont été perçus comme quelque peu dovish, ce qui a provoqué une chute des bons du Trésor qui a fait grimper leurs rendements.

M. Powell a déclaré mardi que la Fed ne réduirait pas ses taux tant qu'elle n'aurait pas une "plus grande confiance" dans le fait que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 %. Pour l'instant, l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 %, mais les derniers relevés mensuels ont montré de nouveaux progrès modestes, a noté M. Powell.

Dans les échanges de l'après-midi, le rendement américain à 10 ans a légèrement baissé à 4,284 %, en baisse de 1,6 point de base (pb).

La vente aux enchères de 39 milliards de dollars d'obligations américaines à 10 ans a été plus importante que prévu. Le rendement le plus élevé était de 4,276%, plus bas que le taux attendu à l'heure limite de dépôt des offres, ce qui suggère que les investisseurs étaient prêts à accepter un rendement plus bas pour acheter la note.

Le ratio de couverture, une mesure de la demande, était de 2,58, un peu plus élevé que la moyenne de 2,52, mais légèrement inférieur à la couverture de 2,67 du mois dernier.

Pour les autres échéances, les rendements des obligations américaines à 30 ans ont baissé de 2,3 points de base pour atteindre 4,472%.

Le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt, est resté stable à 4,63 %.

La courbe de rendement, qui mesure la différence entre les rendements américains à deux et à dix ans, s'est aplatie, augmentant son inversion, à moins 35 points de base.

La courbe de mercredi est décrite comme un "aplatissement haussier" dans lequel les taux à long terme baissent plus fortement que les taux à court terme, ce qui reflète des attentes d'inflation plus faibles. Selon les analystes, un aplatissement haussier précède généralement une baisse des taux d'intérêt.

Toutefois, la courbe a tendance à s'accentuer depuis la fin du mois de juin. Les investisseurs pensent que la partie avant de la courbe a atteint son maximum et que la Fed n'aura pas besoin de relever à nouveau les taux d'intérêt. Cela maintient la partie avant de la courbe à un niveau relativement stable.

Selon les calculs de LSEG, les marchés à terme des taux d'intérêt américains tablent sur des réductions de 50 points de base d'ici à la fin décembre, la première étant probablement prévue pour septembre.