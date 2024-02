Les rendements des obligations du Trésor américain ont reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux pluriannuels vendredi, les investisseurs consolidant leurs positions après une semaine de hausse, le marché ayant pleinement intégré le changement de perspective de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui s'oriente vers un assouplissement progressif.

Les rendements des obligations américaines à deux ans ont reculé par rapport à un sommet de 2 mois et demi, tandis que ceux des obligations à trois ans, cinq ans et sept ans ont chuté par rapport à des sommets de près de trois mois.

"L'évolution des perspectives de la Fed vers une politique d'assouplissement moins agressive a été prise en compte et les chasseurs de bonnes affaires et les acheteurs de titres à court terme sont en train d'intervenir après que les taux ont atteint leur plus haut niveau sur plusieurs mois", a déclaré Kim Rupert, directeur général de l'analyse mondiale des titres à revenu fixe chez Action Economics à San Francisco.

La combinaison de commentaires moins pessimistes de la part de la Fed jeudi en fin de journée et de ceux des responsables de la Banque centrale européenne vendredi en début de journée a contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor, avant qu'ils ne s'estompent et ne s'échangent à la baisse.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré vendredi que les données relativement bénignes sur la croissance des salaires au quatrième trimestre étaient "encourageantes", mais pas encore suffisantes pour donner à la banque centrale la certitude que l'inflation a été vaincue.

Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a soutenu le point de vue de Mme Largarde. Il a déclaré que la BCE devrait résister à la tentation de réduire les taux d'intérêt de manière anticipée.

Leurs remarques ont poussé les rendements de la zone euro à la hausse et se sont répercutées sur les bons du Trésor.

Les commentaires des responsables de la Fed tout au long de la semaine ont suggéré que la banque centrale américaine prendrait son temps pour réduire les taux d'intérêt afin de s'assurer que l'inflation tombe durablement à son objectif de 2 %.

En conséquence, le marché des contrats à terme sur les taux a également réduit les attentes concernant le nombre de baisses de taux à trois cette année, le début du cycle d'assouplissement pouvant commencer en juin ou plus tard, selon l'application de probabilité de taux de LSEG.

En fin de matinée, le rendement de référence à 10 ans des États-Unis était en baisse de 6,3 points de base (pb) à 4,263 %. Le rendement à 10 ans était en voie d'afficher son troisième gain hebdomadaire consécutif.

Les rendements des obligations américaines à 30 ans ont baissé de 7,6 points de base pour atteindre 4,386 %, et sont également en passe d'augmenter pour la troisième semaine consécutive.

Sur la partie la plus courte de la courbe, les rendements des obligations américaines à deux ans ont baissé de 2,4 points de base pour atteindre 4,689 %. Plus tôt dans la session, ils ont atteint 4,59%, le niveau le plus élevé depuis le 11 décembre.

Les investisseurs se concentrent également sur l'offre importante de dette du Trésor la semaine prochaine. Le Trésor américain vendra lundi 63 milliards de dollars d'obligations à deux ans et 64 milliards de dollars d'obligations à cinq ans. Il s'agit dans les deux cas de records historiques en termes de volume. Mardi, le Trésor vendra aux enchères 42 milliards de dollars d'obligations américaines à sept ans.

"Avec toute cette offre, il sera difficile pour le marché de faire baisser les rendements", a déclaré Tom di Galoma, directeur général et co-responsable du négoce des taux mondiaux chez BTIG. "J'aime acheter le marché sur les rendements à la hausse, parce qu'à un moment donné, la Fed changera d'avis et les taux seront plus bas. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; Rédaction de Paul Simao)